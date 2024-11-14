Kahramanmaraş’ta Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu Başladı

Kahramanmaraş'ta Hızla Başlayan Sempozyum

Kahramanmaraş'ta, Cihannüma Derneği tarafından organize edilen "Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu" başladı. Etkinlik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Üniversitesi ve Onikişubat Belediyesi’nin destekleriyle organize edilen sempozyum, 16 Kasım tarihinde sona erecek.

Yedi Güzel Adam'ın Edebiyat Üzerindeki Etkisi

Sempozyumda, Yedi Güzel Adam olarak bilinen edebi şahsiyetlerin edebiyat dünyasına yaptığı katkılar, bilimsel ve analitik bir bakış açısıyla incelenecek. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, açılış konuşmasında bu önemli şahsiyetlerin eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Ünlüer, “Kültür ve sanat, toplumsal dayanıklılığı artırmakta ve insanlara umut aşılamaktadır. 6 Şubat depremleri sonrası kentimizde toparlanma süreci hızla devam ediyor. Bu sempozyumun, Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel olarak yeniden ayağa kalkmasına katkı sunacağına inanıyorum.” dedi.

Kahramanmaraş'ın Edebiyat Dünyasındaki Yeri

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sempozyumun, Kahramanmaraş'ın edebiyat dünyasındaki yerini pekiştireceğini ifade etti. Görgel, “Şiir ve edebiyatın günlük hayatta iç içe yaşandığı bu şehir, UNESCO edebiyat şehri adayı olarak dünya markası olma yolunda ilerliyor.” dedi.

Sempozyumda Edebiyat ve Toplumsal Mesajlar

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz ise etkinlik süresince Yedi Güzel Adam'ın eserleri ve mesajlarının çok yönlü olarak değerlendirileceğini belirtti. Yorulmaz, “Yedi Güzel Adam, bu dünyada yaşamış ama bu dünyayı yaşamamışlardır. Fikirleriyle çağlar ötesine mesaj vermektedirler.” dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanifi Toptaş da programda selamlama konuşmaları yaptı. Aynı zamanda programa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, akademisyenler, öğrenciler ve katılımcılar ilgi gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.