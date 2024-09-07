Kahramanmaraş'ta Yaralı Leylek Yavrsu Tedavi Ediliyor

Kahramanmaraş'ta Leylek Yavrusu Tedavi Altında
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yuvasından düşerek kanadında yaralanan leylek yavrusu, tedavi altına alındı. Olay, Ramazan Topçuoğlu tarafından ortaya çıkarıldı.
Yaralı Leylek Bulundu
Topçuoğlu, elektrik direğindeki yuvasından düşerek yaralanmış bir leylek yavrusu buldu. Hemen evine götürdüğü kuş için gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Doğa Koruma Ekibi Devreye Girdi
Daha sonra, kuş hakkında bilgi veren Topçuoğlu, Göksun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne başvurdu. Ekip, leyleği teslim alarak tedavi edilmek üzere kurumlarına nakletti.
Leylek Yeniden Doğaya Kazandırılacak
Görevliler, leylek yavrusunun tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağını açıkladı. Ramazan Topçuoğlu ise AA muhabirine verdiği demeçte, "Kuşun ilk tedavisini kendi evimde yaptım," ifadelerini kullandı.