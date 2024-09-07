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Kahramanmaraş'ta Yaralı Leylek Yavrsu Tedavi Ediliyor

Göksun'da yaralı leylek yavrusu tedaviye alındı. Düşerek zarar gören kuş, doğaya yeniden kazandırılacak.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 13:13
Kahramanmaraş'ta Yaralı Leylek Yavrsu Tedavi Ediliyor

Kahramanmaraş'ta Leylek Yavrusu Tedavi Altında

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yuvasından düşerek kanadında yaralanan leylek yavrusu, tedavi altına alındı. Olay, Ramazan Topçuoğlu tarafından ortaya çıkarıldı.

Yaralı Leylek Bulundu

Topçuoğlu, elektrik direğindeki yuvasından düşerek yaralanmış bir leylek yavrusu buldu. Hemen evine götürdüğü kuş için gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Doğa Koruma Ekibi Devreye Girdi

Daha sonra, kuş hakkında bilgi veren Topçuoğlu, Göksun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne başvurdu. Ekip, leyleği teslim alarak tedavi edilmek üzere kurumlarına nakletti.

Leylek Yeniden Doğaya Kazandırılacak

Görevliler, leylek yavrusunun tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağını açıkladı. Ramazan Topçuoğlu ise AA muhabirine verdiği demeçte, "Kuşun ilk tedavisini kendi evimde yaptım," ifadelerini kullandı.

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