Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı

Kahramanmaraş’ta yoğun kar nedeniyle AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda il genelinde toplam 61 yol ulaşıma kapandı; ekipler yolları açmak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 18:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:28
Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı

Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı

Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları, il genelinde ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, il genelinde toplam 61 yol ulaşıma kapandığı bildirildi.

Kapanan yollar ve etkilenen ilçeler

Çalışmalarda; Andırın, Göksun, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde çok sayıda mahalle ve grup yolunun kapalı olduğu kaydedildi.

Türkoğlu ve Kahramanmaraş–Kayseri yolunda kritik kapatmalar

Türkoğlu ilçesinde, Narlı KÇS Kavşağı ile Gaziantep arası eski yolun tüm araçlara kapatıldığı; ulaşımın otoban üzerinden sağlandığı belirtildi. Ayrıca Kahramanmaraş–Kayseri karayolunun büyük araçlar ile kış lastiği bulunmayan araçlara geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

İçme suyu arızası ve onarım çalışmaları

Andırın ilçesine bağlı Tanır Mahallesi Kirmentaş mevkisinde içme suyu arızası yaşandığı, ekiplerin bölgede onarım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

AFAD'dan uyarı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, karayolları, belediye ve ilgili kurum ekiplerinin kapalı yolların açılması için sahada yoğun şekilde çalıştığı vurgulanırken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

KAHRAMANMARAŞ’TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BİRÇOK İLÇEDE...

KAHRAMANMARAŞ’TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BİRÇOK İLÇEDE ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI. İL GENELİNDE TOPLAM 61 YOL ULAŞIMA KAPANDI.

KAHRAMANMARAŞ’TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BİRÇOK İLÇEDE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelere 2 günlük trafik yasağı
2
Altınok: Erzurum Kongre Binası Aslına Uygun Modern Güçlendirmeyle Korunacak
3
Kore Şehidinin 75 Yıllık Mektuplarını Saklayan Şehit Kızı Yayladağı’nda Mezar İstiyor
4
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
5
Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı
6
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Başkan Görgel 'Tüm Ekiplerimizle Sahadayız'
7
Kilis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları