Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı

Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları, il genelinde ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, il genelinde toplam 61 yol ulaşıma kapandığı bildirildi.

Kapanan yollar ve etkilenen ilçeler

Çalışmalarda; Andırın, Göksun, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde çok sayıda mahalle ve grup yolunun kapalı olduğu kaydedildi.

Türkoğlu ve Kahramanmaraş–Kayseri yolunda kritik kapatmalar

Türkoğlu ilçesinde, Narlı KÇS Kavşağı ile Gaziantep arası eski yolun tüm araçlara kapatıldığı; ulaşımın otoban üzerinden sağlandığı belirtildi. Ayrıca Kahramanmaraş–Kayseri karayolunun büyük araçlar ile kış lastiği bulunmayan araçlara geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

İçme suyu arızası ve onarım çalışmaları

Andırın ilçesine bağlı Tanır Mahallesi Kirmentaş mevkisinde içme suyu arızası yaşandığı, ekiplerin bölgede onarım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

AFAD'dan uyarı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, karayolları, belediye ve ilgili kurum ekiplerinin kapalı yolların açılması için sahada yoğun şekilde çalıştığı vurgulanırken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

