Kahve telvesini sakın lavaboya dökmeyin! Böyle kullanıldığında kötü kokuların kökünü kazıyor

Kahvenizi içtikten sonra telvesini sakın dökmeyin! Birçok alanda işinize yarayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAHVE TELVESİNİN KULLANIM ALANLARI

Kahvenizi içtikten sonra kahve telvenizi dökmek yerine birçok alanda kullanabilirsiniz. Kahve telvesinin içinde olan yüksek nitrojen sayesinde bitkilerinize organik gübre olarak kullanabilirsiniz ve sağlıklı büyümelerini sağlayabilirsiniz. Kahve telvesini cildinizin ölü derilerden arınması için de maske olarak kullanabilirsiniz.





Ev genelinde ya da buzdolabında kötü kokulardan şikayetçiyseniz kahve telvesi kullanarak kokulardan kurtulabilirsiniz. Mutfak tezgahında oluşan yağ ve yemek artıklarından kurtulmak için de temizlik ürünü olarak kullanabilirsiniz. Kahve telvesi sineklere karşı da kullanılabiliyor. Ahşap mobilyalarınızda çizikler varsa ya da parlaklık kazanmasını istiyorsanız kahve telvesi kullanarak dakikalar içinde parlaklıklarını geri getirebilirsiniz.