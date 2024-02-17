Kahve Tutkunlarının Vazgeçemeyeceği Pasta: Latte Pasta nasıl yapılır?

Kahve Severlerin Favorisi: Latte Pasta

Bu pasta tarifi, kahve aromasıyla damaklarda iz bırakıyor. Hem yapımı kolay, hem de lezzeti muhteşem. Hazır pastalara para vermek yerine, evde kendiniz yapabilirsiniz. İşte malzemeler ve yapılışı:

Latte Pasta Malzemeleri

Pandispanya için;

5 adet oda sıcaklığındaki yumurta

2 yemek kaşığı sıcak su

1 su bardağı un

1 su bardağından biraz eksik şeker

3 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Krema için;

1 lt süt

1/2 (yarım) su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı nişasta

3 tepeleme yemek kaşığı un

1 paket vanilya

2 tatlı kaşığı granül kahve ( neskafe) (damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz)

1 paket toz krem şanti

Islatmak için;

1,5 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıcak su

Üzeri için;

200 ml krema

180 gram beyaz çikolata

Dışına;

Pirinç fındık

Karamelli sos

Latte Pasta Yapılışı

Pandispanya için; yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar mikserle çırpın. Sıcak suyu ekleyip karıştırın. Un, nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ilave edin. Spatula ile alttan üste doğru hafifçe karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine hamuru dökün ve yayın. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kürdan temiz çıkana kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

Krema için; süt, şeker, nişasta ve unu bir tencereye alın. Topaklanmaması için iyice çırpın. (Eğer topaklandığını düşünüyorsanız, süzgeçten geçirerek pürüzsüz hale getirin.) Ocağa alın ve kaynayana kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin. Ateşten alın ve granül kahve ile vanilyayı ekleyip karıştırın. Başka bir kaba aktarın ve ara sıra karıştırarak ılınmasını sağlayın. Ilındıktan sonra toz krem şantiyi ekleyip mikserle çırpın. Üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabında 2-3 saat dinlendirin.

Ganaj için; krema ve beyaz çikolatayı ayrı bir tencereye alın. Ocağa alın ve kaynama noktasına gelmeden kapatın. Çikolata eriyene kadar karıştırın. Ilınmaya bırakın.

Keki ıslatmak için; granül kahveyi bir kaba alın ve üzerine sıcak su ekleyin. Şeker ve ılık sütü de ilave edip erimesini sağlayın.

Pastayı yapmak için; soğuyan pandispanyayı ikiye veya üçe bölün. Servis tabağına ilk katını alın ve hazırladığınız kahveli süt ile hafifçe ıslatın. Üzerine kremanın yarısını sürün. Diğer katı da üzerine koyun ve yine ıslatın. Kalan kremanın tamamını sürün. En üste son katı koyun ve ıslatın. Pastanın kenarlarını ve üzerini spatula ile düzeltin. Kenarlarını pirinç fındık ile kaplayın. Üzerine beyaz ganajı dökün ve yayın. Karamelli sos ile pastanın üzerine daireler çizin. Kürdan ile ortadan dışa doğru çekerek şekil verin. Pastanın kenarlarına da fındık serpiştirin. Pastayı buzdolabında bir süre dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.