Kamu kurumlarına on binlerce personel alınacak! KPSS'li KPSS'siz bekçi, büro personeli, memur...

Türkiye’nin yerel seçimleri öncesinde sevindirici gelişmeler ardı ardına duyuruluyor. Son bilgilere göre, seçim öncesi ve sonrası için kamuya toplamda 82 binin üzerinde yeni personel katılımı gerçekleştirileceği bildirildi. Kamu sektöründe görev almak isteyen bireyler, açıklanan bu yeni iş fırsatları hakkında bilgi edinmeye hevesli. Açıklamalarda, kamu kurumlarına polis, memur ve bekçi pozisyonları için alımların yapılacağı ifade edildi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi, kamu sektöründe çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapılacağına dair haberler beklenirken, henüz bazı ilanlar yayınlanmadı. Beklenen ilanlar arasında öğretmen atamaları, yargı ve infaz kurumlarına personel alımı, bekçi ve polis alımları, uzman erbaş alımları ve diğer devlet dairelerine yapılacak personel alımları bulunuyor.

Seçim atmosferi içinde, devletin çeşitli kademelerindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere alımlar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum, kamu personeli alım süreçlerini sürdürüyor ve bu süreçteki gelişmeler yakından izleniyor.





KAMU ALANINDA 82 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK

Seçimlerin ardından hastaneler için planlanan 8 bin işçi alımının kura çekilişi, Nisan ayının 3 ve 4’ünde gerçekleştirilecek ve atamalar seçim sonrasına bırakılacak.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Polis Akademisi, 31. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) için 10 bin yeni polis memuru alımını duyurdu.

Lise düzeyinde eğitim almış adaylar arasından, ülke genelindeki çarşı ve mahalle bekçiliği pozisyonları için alımların yapılacağı öngörülüyor.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki nüfus müdürlükleri ve diğer birimlere yönelik olarak büro ve çağrı merkezi personeli gibi çeşitli görevlere yaklaşık 1500 yeni personel katılımının beklendiği ifade ediliyor.