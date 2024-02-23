Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

Çanakkale Belediyesi'nden Yeni İş Fırsatları: Başvuru Şartları ve Detaylar!

Çanakkale'nin vizyoner belediyesi, hizmet ağını genişletmek ve kaliteli insan kaynağına ulaşmak için harekete geçiyor! Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh. Mut. Tic. ve San. A.Ş., Çanakkale Belediyesi'nin yüzde elliye yakın hissesine sahip olan bir iştirak şirketi olarak faaliyet gösteriyor. İnsan kaynakları alanında güçlü bir yapı oluşturmak amacıyla kurulan bu şirket, yeni personel alımı için kapılarını açıyor. Detaylar ve başvuru süreci için haberimizi takip edin!

Heyecan verici haber! İş arayanlar için büyük fırsatlar kapıda! Ancak başvuracak adayların taşıması gereken bazı kriterler bulunuyor. İşte detaylar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Askerlik hizmetini tamamlamış olmak ya da askerlikle ilgisi bulunmamak,

Çanakkale Merkez'de ikamet ediyor olmak,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel bir akıl veya beden hastalığı bulunmamak,

En az 6 ay benzer temizlik işlerinde, tercihen Belediye İştiraklerinde çalışma tecrübesi bulunmak,

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekmektedir.

Bu kriterlere uygun olan adaylar, heyecanla beklenen iş fırsatları için başvurularını yapabilirler!

Kariyerine yeni bir ivme kazandırmak isteyenler için heyecan verici bir haber var! 20 saha işçisi alımı için başvuracak adaylardan belirli nitelikler bekleniyor. İşte detaylar:

En az ilkokul mezunu olmak,

En fazla ortaöğretim (lise) mezunu olmak.

Bu niteliklere sahip olan adaylar, kariyerlerine yeni bir yön vermek için başvurularını yapabilirler!

Yeni İş Fırsatları Sizi Bekliyor: Başvuru Belgeleri ve Detaylar!

Heyecan verici bir haberle karşınızdayız! İş arayışında olanlar için önemli bir bilgi: Başvuru yaparken sunmanız gereken belgeler şunlardır:

Güncel bir resimli özgeçmiş veya iş başvuru formu,

Yerleşim yerinizi belgeleyen resmi bir belge,

Nüfus kayıt örneği ile kimlik fotokopisi.

Başvurularınızı eksiksiz bir şekilde yaparak, yeni bir kariyer yolculuğuna ilk adımı atabilirsiniz!

Çanakkale Belediyesi personel alımı başvuru süreci

Çanakkale Belediyesi bünyesinde daimi kadro işçi alımı için başvurular 22 Şubat 2024 tarihine kadar olacak. Adaylar “İsmet Paşa Mah. Demircioğlu Cad. No:110/A Çanakkale” adresine başvurulara dair belgelerini elden teslim edilecektir.