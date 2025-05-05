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Trabzon'da 'Gelenekten Geleceğe' Sergisi Açıldı

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Anneler Günü için düzenlenen 'Gelenekten Geleceğe' sergisi büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 18:09
Trabzon'da 'Gelenekten Geleceğe' Sergisi Açıldı

Trabzon'da Gelenekten Geleceğe Sergisi Göz Kamaştırdı

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, Anneler Günü için özel olarak hazırlanan 'Gelenekten Geleceğe' sergisini açtı. Sergi, 6 aylık bir çalışma sonucunda ortaya çıkan el sanatları, fotoğraf, kuyumculuk, seramik, tekstil ve moda tasarımı alanlarındaki eserlerle dolu.

Açılış Törenine Yoğun İlgi

Serginin açılışını, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özlem Esertürk gerçekleştirdi. Vali Yıldırım, serginin Trabzon'un kültürel zenginliğini sergilemesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

El Emeği ve Yöresel Değerler

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina, eserlerin tamamının el emeği göz nuru ile hazırlandığını belirterek, "Bu sergi, Trabzon'un yöresel ve geleneksel el sanatlarını yansıtıyor. Sergimiz üç gün boyunca açık kalacak, tüm vatandaşlarımız davetlidir," dedi.

Davetlilerden Tam Not

Sergiyi gezen davetliler, eserler hakkında detaylı bilgiler aldı ve el sanatlarının ustalıkla işlendiğini belirtirken, Trabzon'un kültürel zenginliğine tanıklık etme fırsatını yakaladıkları için mutluluk duyduklarını ifade etti.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce Anneler Günü için hazırlanan "Gelenekten Geleceğe" sergisi açıldı....

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce Anneler Günü için hazırlanan "Gelenekten Geleceğe" sergisi açıldı. Enstitüde 6 ayda hazırlanan ve el sanatları, fotoğraf, kuyumculuk, seramik, tekstil ile moda tasarımı alanlarındaki eserlerden ürünler yer alıyor.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce Anneler Günü için hazırlanan "Gelenekten Geleceğe" sergisi açıldı....

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce Anneler Günü için hazırlanan "Gelenekten Geleceğe" sergisi açıldı. Enstitüde 6 ayda hazırlanan ve el sanatları, fotoğraf, kuyumculuk, seramik, tekstil ile moda tasarımı alanlarındaki eserlerden ürünler yer alıyor.

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