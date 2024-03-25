Kamuda 39 bin TL maaşla personel alımı başlatıldı! KPSS'li KPSS'siz dev fırsat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından sunulan net 38 bin 958 Türk Lirası maaşla, Enerji Uzman Yardımcısı alımına dair online başvurular sona eriyor. Bu önemli alıma dair detayları, başvuru sürecini ve gereklilikleri sizler için derledik.

Kamu personeli alımı için belirlenen koşullar oldukça net. Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve askerlikle herhangi bir ilişiğinin olmaması da aranan kriterler arasındadır. Ayrıca, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak da başvuru için önemli bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Adayların, 2022 ya da 2023 yıllarından birinde en az 70 puan alması gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılan alımlar, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçlarken, aynı zamanda istihdamı da desteklemektedir. Enerji sektöründe uzmanlaşmak ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunan bu alımlar, yoğun ilgiyle karşılanmaktadır.





ENERJİ UZMAN YARDIMCISI OLMAK İÇİN İŞTE GEREKLİ KOŞULLAR!





Güncel personel alımı için başvuru nitelikleri oldukça belirlidir:

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olanlar için 9 kadroya başvuru yapılabilir.

Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği mezunu olanlar için 4 kadroya başvuru yapılabilir.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği/Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği mezunu olanlar için 10 kadroya başvuru yapılabilir.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği mezunu olanlar için 2 kadroya başvuru yapılabilir.

Başvuru süreci, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından online olarak yönetilmektedir. Adaylar, başvurularını son tarih olan 24 Mart 2024 tarihine kadar EPDK Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilirler.

Bu alımlar, ilgili mühendislik alanlarında eğitim almış ve uzmanlaşmış bireyler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvuru işlemleri ve detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için adaylar, ilgili internet adresini ziyaret edebilir ve gerekli bilgilere ulaşabilirler. Kamu personeli alımı sürecinde tüm adaylara başarılar dileriz.