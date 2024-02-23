Kamuda memur olmak isteyenlere müjde! Başvurular bugün açıldı: İşte yüksek maaşlı ilanlar

Türkiye'de kamu hizmetlerini daha etkin bir şekilde sürdürebilmek ve mevcut personel eksikliklerini gidermek amacıyla, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı toplamda 35 bin 40 sözleşmeli personel ve memur alımı gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan 27 Bin Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam etmek üzere 27,000 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi yerleştirme ile hayata geçecek. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları başvurabilirken, başvurular en geç 28 Şubat 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 8 Bin Personel Alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatları ile Sosyal Hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 8,000 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, farklı alanlarda ihtiyaç duyulan pozisyonlara yönelik olarak 11 Mart 2024 tarihine kadar kabul edilecek.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda 40 Sözleşmeli Personel İstihdamı

Çevre Bakanlığı, Meteoroloji, Mühendislik ve Teknikerlik alanlarında ihtiyaç duyduğu 40 sözleşmeli personeli bünyesine katmaya hazırlanıyor. Başvurular 21 Şubat - 8 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak ve adayların 2022 yılında yapılan KPSS'den belirli puan türlerinde en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuruların başladığı bu süreçte, adaylar detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına ilgili bakanlıkların resmi duyurularından ulaşabilirler. Kamu Kurumları, Türkiye genelinde istihdam yaratmaya yönelik bu önemli adımla, vatandaşlara yeni iş fırsatları sunmayı hedefliyor.