Kanal 23'ün Yeni Genel Yayın Yönetmeni: Metin Erol Atandı

Elazığ merkezli Kanal 23'te, 2002'den beri basında görev yapan Metin Erol Genel Yayın Yönetmenliği'ne atandı; yayın çizgisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:13
Elazığ merkezli kanalda üst düzey atama

Kanal 23 Televizyonu'nun Genel Yayın Yönetmenliği görevine Metin Erol getirildi. Elazığ’da 1994 yılında yayın hayatına başlayan kanal, yeni atamayla yayın politikasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

2002 yılından itibaren Elazığ basın camiasında göreve başlayan, ulusal ve yerel olmak üzere birçok alanda görev alan Metin Erol, görev kabulü sonrası şunları söyledi:

"Televizyonumuzun bugüne kadar oluşturduğu yayın çizgisini daha ileriye taşımak ve güçlendirmek bu yönüyle izleyiciye aktarmak önceliğimiz olacaktır. İzleyicilerin güvenini sağlamak en önemli temel taşımız"

Atamayla ilgili konuşmasının devamında Erol, Kanal 23'te görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"30 yılı aşkın süredir yayında olan ve Elazığ’ın gündemini belirleyen, toplumun her kesimine hitap eden televizyonumuzun bundan sonraki sürecinde böylesi bir görevi yürütme sorumluluğu benim için büyük bir onurdur. Bu önemli sorumluluğu üstlenirken; tarafsızlık, doğruluk, etik değerleri önceleyen bir anlayışı benimseyeceğimizi özellikle belirtmek isterim. Televizyonumuzun bugüne kadar oluşturduğu yayın çizgisini daha ileriye taşımak ve güçlendirmek bu yönüyle izleyiciye aktarmak önceliğimiz olacaktır. İzleyicilerin güvenini sağlamak en önemli temel taşımız. Bu güveni devam ettirmek için elimizden gelen gayreti tüm ekip arkadaşlarımla birlikte sürdüreceğiz. Bu görevi şahsıma tevdi edenlere teşekkür ederim. Benden önce Genel Yayın Yönetmenliğini başarı ile yürüten şehrimizin yetiştirdiği ve basın camiamızda güzel çalışmalar yaparak iz bırakan Merhum Arif Çakmak’ı bir kez daha rahmetle anıyorum. Arif Çakmak’ın Kanal 23 Televizyonu’na bıraktığı vizyonu Kanal 23 Ailesi olarak daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum"

Metin Erol'ün atamasıyla Kanal 23, yayın çizgisini güçlendirme ve izleyici güvenini pekiştirme hedeflerini ön plana çıkarıyor.

