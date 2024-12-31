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Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu Sergisi CerModern'de Başlıyor

Kandinsky'nin sanatını keşfetmek için CerModern'de 'Mavi Süvarinin Yolculuğu' sergisi 5 Ocak'ta sanatseverlerle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:30
Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu Sergisi CerModern'de Başlıyor

Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu Sergisi CerModern'de Başlıyor

20. yüzyılın önemli sanatçılarından Vasili Vasilyeviç Kandinsky'yi konu alan "Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu" sergisi, 5 Ocak’ta CerModern'de sanatseverlerle buluşacak.

CerModern tarafından yapılan açıklamada, Mavi Süvari akımının Kandinsky ve Franz Marc tarafından kabul gören simgesel karşılığının sergileneceği ifade edildi. Sergi, sanatın desen, renk, ışık ve müzik aracılığıyla yaratıcı yönlerini ön plana çıkaracak.

Uzun Yolculuktan Sanat Anlayışına

Modern sanatın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Kandinsky'nin sanatı, izleyicilere onun sanat yolculuğu ve sanat anlayışı hakkında derinlemesine bir bakış sunacak. Sergi, izleyicilere Kandinsky’yi daha yakından tanıma imkânı sağlayacak.

Flow Dijital Sahne'de Sanat ve Teknoloji Buluşması

Dijital teknolojiyi sanatsal ve düşünsel yaklaşımlarla harmanlayarak sunan Flow Dijital Sahne’nin ev sahipliği yaptığı sergi, 30 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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