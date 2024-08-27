Kandıra'da Çapariyle Yakalanan Palamut Su Altında Görüntülendi

Kandıra'da Palamut Sezonu Bereketli Geçiyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 15 Ağustos'ta açılan palamut avı sezonu, balıkçılara bol kazanç sağlıyor. Amatör balıkçılar, çapari ile yaptıkları avlarla başarılı sonuçlar elde ediyor.

Gürkan Kanyılmaz'ın Su Altı Görüntüleri

Gürkan Kanyılmaz, dün sabah saatlerinde Cebeci sahilinden teknesiyle açılarak palamut avına çıktı. Av sırasında kullandığı su altı kamerası ile çapariye takılan bir palamutun mücadele anlarını kayda aldı. Kanyılmaz'ın çektiği görüntülerde, iğneden kurtulmaya çalışan palamutun tekneye alınması yer alıyor.

Amatör balıkçı, bu anları sosyal medya platformlarında paylaştığında büyük ilgi topladı. Kanyılmaz, videonun dikkat çekmesinin sebebinin, palamutun daha önce bu şekilde görünmemesi olduğunu düşünüyor.

Kanyılmaz'ın Deneyimlerinden Ortaya Çıkan Farklar

Kanyılmaz, 30 yıllık bir amatör balıkçı olarak, her yıl palamut avına çıktığını belirterek, bu sezonun güzel geçtiğini ifade etti. Son üç yıldır aktif olarak su altı kamerası kullandığını belirten Kanyılmaz, "Suyun üstünden bakmakla suyun altından bakmak gerçekten farklı. Çektiğim videolar arasında bu kadar ilgi gören bir diğerine rastlamadım," dedi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan amatör balıkçı Gürkan Kanyılmaz, çapariyle yakaladığı palamudu su altı kamerasıyla kayda aldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan amatör balıkçı Gürkan Kanyılmaz, çapariyle yakaladığı palamudu su altı kamerasıyla kayda aldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan amatör balıkçı Gürkan Kanyılmaz, çapariyle yakaladığı palamudu su altı kamerasıyla kayda aldı.