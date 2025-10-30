Kapadokya'da Sonbahar: Peribacaları Altında Altın Renkler

Sonbaharın sarı tonları Kapadokya vadilerini renklendirdi; peribacaları, yürüyüşler ve sıcak hava balonlarıyla ziyaretçilere fotojenik görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 10:26
Sonbaharın sarı tonları, bölgenin kaya dokusuyla uyum sağlayarak benzersiz manzaralar oluşturdu.

Sonbahar nedeniyle sararan yapraklar, peribacaları ile bütünleşerek Kapadokya'da görülmeye değer görüntüler ortaya çıkardı. Bölgenin vadilerinde yer alan ağaç ve bitki örtüsünün sarının farklı tonlarına dönüşmesi, doğal kaya yapısının renkleriyle uyum sağladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, konuklarına her mevsim farklı görüntüler sunmaya devam ediyor. Vadilerde yürüyüş yapan ve bisiklet süren yerli ve yabancı turistler, sonbaharın dingin atmosferinin ve doğanın sunduğu güzelliklerin keyfini çıkardı.

Bölgede, 25 Ekim'den bu yana etkili olan rüzgar nedeniyle uçuş yapamayan sıcak hava balonları da Nevşehir'in Göreme beldesi çevresinden gün doğumu vaktinde gökyüzüne yükseldi. Balonların renkleriyle zenginleşen manzara, dronla görüntülendi ve fotoğraf tutkunlarını cezbetti.

Profesyonel turist rehberi Aslan Özcan, bölgede turizmin 12 ay boyunca sürdüğünü, sonbahar manzaralarının bölgeye ilgiyi artırdığını ve bu sene beklenenden daha fazla turist yoğunluğu yaşandığını belirterek, yoğunluğun yılbaşına kadar süreceğinin görüldüğünü söyledi.

Kanadalı turist Brian Weeb, peribacaları ile sararan yaprakların uyumunu fotoğrafladığını ve ileriki günlerde sıcak hava balon turuna katılarak coğrafyayı gökyüzünden görmeyi planladığını ifade etti. Weeb, bölgedeki manzaraların ve sonbahar renklerinin kendisini etkilediğini aktardı.

Rus turist Maria Dedov ise Kapadokya'ya ilk seyahatinde karşılaştığı doğal güzellikleri beğendiğini, burada farklı mevsimlerde de Kapadokya'yı görmek istediğini ve şu anki "altın sonbahar" manzaralarının kendisinde farklı duygular uyandırdığını söyledi.

