Karabük'te 'Bir Kapak Bir Hayat' 322'nci Tekerlekli Sandalyeyi Teslim Etti

Karabük'te 'Bir Kapak Bir Hayat' 322'nci tekerlekli sandalye teslim edildi

Karabük'te, iş kazası sonrası hayata tutunan tekstil işçisi Murat Yıldız (48) ile öğrencilerin iş birliği sonucu toplanan mavi kapaklarla sağlanan 322'nci tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa ulaştırıldı.

Projenin doğuşu ve Yıldız'ın hikayesi

2001 yılında Tekirdağ'da çalıştığı fabrikanın çatısından düşerek ağır yaralanan, evli ve 2 çocuk babası Murat Yıldız, kaza sonucu yürüme ve konuşma yetisini yitirdi. Yaklaşık 5 ay süren tedavinin ardından yeniden yürümeye başlayan ve konuşması kısmen düzelmiş olan Yıldız, memleketi Karabük'e dönerek tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.

Çalıştığı fabrikanın desteğiyle başlattığı 'Bir Kapak Bir Hayat' projesi kapsamında Yıldız, boş zamanlarında cadde, sokak ve okul önlerine yerleştirdiği bidonlarda plastik kapak toplamaya başladı. Yıldız ayrıca çeşitli iş yerlerinden eski elbise askılıkları, iplik bobinleri ve kırık araç tamponları gibi atık malzemeleri de toplayarak ihtiyaç sahiplerine destek verdi.

Okul öğrencilerinin katkısı ve teslimat

Projeye en büyük katkılardan biri Fazlı Yeşilyurt Ortaokulu öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, topladıkları mavi kapakları okul koridorlarına yerleştirilen 20 litrelik bidonlarda biriktirdi. Biriken kapaklar, Murat Yıldız tarafından teslim alınarak karşılığında temin edilen 322'nci tekerlekli sandalye, Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan yürüme engelli Mustafa Erdoğan (65)'a hediye edildi.

Diyabet nedeniyle sol bacağı diz altından ampute edilen ve maddi zorluklarla mücadele eden Mustafa Erdoğan, kendisine destek olan Murat Yıldız ve projeye katkı verenlere teşekkür etti.

Genç gönüllüler ve projenin gelecek hedefi

Kampanyaya katılan öğrencilerden Buğlem Bakırcı (11), engelli vatandaşlara yardım etmek amacıyla katkı sağladıklarını belirterek, 'Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Bir kapak bir hayat diyerek bu kampanyaya katkı sağladık' dedi.

Murat Yıldız ise, '15 yılda toplanan mavi kapaklarla 322 engelli vatandaşa umut olduk' diyerek projenin sürdürüleceğini söyledi.

