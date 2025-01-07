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Karabük'te Kamu Memnuniyeti Projesi: İletişimle Artırılıyor

Karabük Valiliği'nin projesiyle, kamu hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti artırılarak hizmet kalitesi yükseltiliyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:58
Karabük'te Kamu Memnuniyeti Projesi: İletişimle Artırılıyor

Karabük'te Kamu Memnuniyetini Artırma Projesi

Karabük Valiliği, bir yıl önce hayata geçirdiği "Vatandaş Memnuniyetini Artırma ve Ölçme Projesi" ile kamu hizmetlerinin kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Proje, düzenli iletişim ile vatandaşların kamu hizmetlerinden ne ölçüde memnun olduklarını ölçmeyi amaçlıyor.

Başarıyla Yürütülen Uygulamalar

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, proje kapsamında İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Yavuz, "Amacımız, vatandaş memnuniyetini artırmak, iyi uygulamaları tespit edip yaygınlaştırmak ve kamu personelinin performansını artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktır," dedi.

Yavuz, yaklaşık 9,500 yurttaşa ulaşıldığını, bu görüşmelerden 5,070'inin birebir gerçekleştirildiğini belirtti. Bu görüşmeler, belirli bir yapı üzerinden bir dakikayı geçmeyecek şekilde gerçekleştiriliyor. Vatandaşların kamu hizmetlerinden memnuniyetleri ve önerileri not alınıyor.

Geri Dönüş ve Ödüllendirme Sistemi

Yavuz, vatandaşların görüşlerinin değerlendirildiğini ve şikayet durumunda ilgili kamu kurumlarının bilgilendirildiğini vurguladı. Ayrıca, kamu personelinin iyi hizmeti takdir eden vatandaşlardan aldığı teşekkürler doğrultusunda ödüllendirildiğini ifade etti. "Bu teşekkürü alan personellerimizi teşekkür belgesiyle ödüllendiriyoruz. Şu ana kadar 23 personelimizi ödüllendirdik," şeklinde konuştu.

İyileştirmeler ve Gelecek Planları

Yavuz, vatandaşların görüşleri doğrultusunda bazı alanlarda revizyonlar yaptıklarını ve 29 kurumun hizmet verilerini incelediklerini aktardı. Projeye yeni kurumlar dahil ederek vatandaş memnuniyetini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kamu hizmetlerinin kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırma hedefiyle yola çıkan Karabük Valiliği, projeden elde edilen olumlu sonuçların ardından kapsamı genişletme kararı aldıklarını dile getirdi. Yeniden yapılacak analizler ve incelemelerle gelecekteki çalışmalarının artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Karabük Valiliği tarafından hayata geçirilen projeyle kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması...

Karabük Valiliği tarafından hayata geçirilen projeyle kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

Karabük Valiliği tarafından hayata geçirilen projeyle kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması...

Karabük Valiliği tarafından hayata geçirilen projeyle kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

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