Karabük’te Kar Altında İstiklal Marşı’na Eşlik Eden Türkmen Öğrenci Ödüllendirildi

Olay ve Yer

Karabük’te, 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan Şehit Nurettin Seki İlkokulu önünde yaşanan olayda, okula giderken İstiklal Marşı okunduğunu duyan ve kar yağışı altında saygı duruşuna geçen öğrencinin davranışı dikkat çekti.

Türkmenistan uyruklu 12 yaşındaki Jahangir Gapurjanov, okulda marşın okunduğunu fark edince durdu, kar yağışına aldırış etmeden saygı duruşuna geçti ve marşa eşlik etti. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görsellerin Paylaşılması ve Ödüllendirme

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine takdir toplayan Gapurjanov, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından makamına davet edilerek çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Akbaş, öğrenciye sergilediği duyarlı davranış nedeniyle tebriklerini iletti.

Öğrencinin Açıklaması

Hediye takdiminin ardından gazetecilere konuşan Jahangir Gapurjanov, şu ifadeleri kullandı: "Pazar günü akşamı Sarıkamış Harekatı ile ilgili bir film izledim. Ertesi gün okula giderken İstiklal Marşı okunduğunu duydum. Hazır ola geçip eşlik ettim. Hava soğuktu. Aklıma izlediğim filmdeki şehitler geldi. O yüzden yapmam gereken davranışı yaptım."

Olay, toplumda milli değerlere bağlılık ve duyarlılık örneği olarak geniş yankı buldu.

