Karabük'te Kış Mücadelesi: Köy Yolları Açıldı, Ambulanslar Ulaştı

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köy yollarını açarak Ovacık ve Safranbolu'da ambulans ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz ulaşmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:15
Ekipler, acil vakalara öncelik vererek sağlık hizmetlerinin aksamasını engelledi

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için aralıksız çalıştı. Ekiplerin müdahalesi sayesinde ambulans ve sağlık hizmetleri vatandaşlara kesintisiz biçimde ulaştı.

Ulaşımda aksama yaşanmaması, yol güvenliğinin sağlanması ve hayatın normal akışının devam etmesi amacıyla gece gündüz sahada görev yapan ekipler, müdahalelerinde özellikle acil durumlara öncelik verdi.

Çalışmalar kapsamında, Ovacık ilçesi Yaka köyünde yolu kapanan bölgede yapılan müdahale sonucu ambulansın hastaya ulaşması sağlandı.

Ayrıca Safranbolu ilçesi Ovaköseler köyünde rahatsızlanan bir vatandaş ekiplerin desteğiyle sağlık ocağına ulaştırılarak tedavi edildi. Tedavisi tamamlanan vatandaşın ilaçları temin edilerek tekrar evine bırakıldığı bildirildi.

Ekiplerin yoğun kış koşullarında sürdürdüğü çalışmalar, kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağladı.

