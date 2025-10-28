Karabük Üniversitesi Öğrencilerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Klipi

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nden 29 Ekim Klipi

Öğrencilerden Cumhuriyet mesajı

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir klip hazırladı.

Fakültenin uygulama birimi Türker İnanoğlu Film Atölyesi tarafından hazırlanan klipte öğrenciler, Cumhuriyet ile ilgili güçlü mesajlar verdi.

Genel yönetmenliğini Doç. Dr. Burak Türten'in yaptığı çalışmada öğrenciler, derslerde öğrendikleri teorik bilgiyi uygulama imkanı buldu.

Klibin sonunda öğrenciler Türk bayrağı açtı; o anlar ise dronla havadan görüntülendi.

