Karabük ve Safranbolu'da Yoğun Sis Görüşü Kısıtladı
Sis kent genelinde etkili
Karabük ve Safranbolu'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürdü.
Etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafeleri kısaldı. Kentin farklı noktalarında bina ve yapıların siluetleri gözden kayboldu.
Kartpostallık görüntüler oluşturan sis, halen etkisini sürdürüyor.
