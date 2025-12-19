DOLAR
Karabük ve Safranbolu'da Yoğun Sis Görüşü Kısıtladı

Karabük ve Safranbolu'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü; binalar ve yapılar siluet halinde kayboldu.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 12:14
Sis kent genelinde etkili

Karabük ve Safranbolu'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürdü.

Etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafeleri kısaldı. Kentin farklı noktalarında bina ve yapıların siluetleri gözden kayboldu.

Kartpostallık görüntüler oluşturan sis, halen etkisini sürdürüyor.

