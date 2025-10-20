Karaca Mağarası'na 114 Bin 77 Ziyaretçi: Gümüşhane'nin 150 Milyon Yıllık Doğal Harikası

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan ve yaklaşık 150 milyon yıllık geçmişe sahip Karaca Mağarası, bu yıl 114 bin 77 yerli ve yabancı turisti ağırlayarak ilgi odağı oldu.

Serin atmosferi ve eşsiz oluşumlar

İlçeye bağlı Cebeli köyü sınırlarında bulunan mağara, 12 ile 17 derece arasındaki sabit sıcaklığıyla ziyaretçilere serin bir ortam sunuyor. Dikitleri, sarkıtları, sütunları, org desenli duvarları, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri, incileri ve traverten havuzlarıyla öne çıkan mağara, dünyada sayılı mağaralar arasında gösteriliyor.

Damla taşı oluşumları bakımından zengin olan Karaca Mağarası, her yıl Nisanda ziyarete açılıyor. İç nemlenmenin sağlanması ve doğal oluşumlardaki beyaz rengin korunması amacıyla mağara her yıl Kasım ayında ziyaretçilere kapatılıyor.

Ziyaretçi izlenimleri

Mağarayı gezenlerden Doğukan Çayan, AA muhabirine arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiğini belirterek, mağaranın serin ve farklı bir atmosfer sunduğunu söyledi.

Süheyla Yücel, Karaca Mağarası'na ilk kez geldiğini ifade ederek, "Hep gelmek istiyordum. Mağaraları, tarihi yerleri severim. Böyle güzelliklere ulaşabilen insanlara ne mutlu. Bunlardan bir tanesi de benim." diye konuştu.

İş seyahati dolayısıyla mağarayı ziyaret etme imkanı bulan Emir Çiftçi ise, "Bir Diyarbakırlı olarak özellikle Güneydoğu'dan gelecek olan misafirlerin kesinlikle görmeleri gereken bir yer olarak düşünüyorum." dedi.

