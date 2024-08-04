Karacabey'de 20 Bin Kişi Perseid Meteor Yağmurunu Gözlemledi

Karacabey'de Büyüleyici Perseid Meteor Yağmuru

Türkiye'nin Karacabey ilçesinde, Perseid meteor yağmuru gözlemi için yaklaşık 20 bin kişi bir araya geldi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan katılımcılar, Karacabey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Gözlem alanında, gökyüzü tutkunları ile doğaseverler gece boyunca meteor yağmurunu izledi ve çadır kurarak konakladılar.

Uzmanlar ve Katılımcılar Etkinlikte Bir Araya Geldi

Etkinlik sırasında alanında uzman kişiler sunumlar yaparak, katılımcılara bilgi verdiler. Saat 23.00'te Boğaz mevkisindeki tüm ışıklar kapatıldı ve tamamen karanlık bir ortamda gökyüzü izlenmeye başlandı.

Uluslararası Katılım ve Büyüyen Etkinlik

Doğa fotoğrafçısı ve organizatör Alper Tüydeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl büyük bir katılım olduğunu dile getirdi. Tüydeş, "Etkinliğimiz beş yıldır devam ediyor ve artık festival niteliğine büründü. Geçen yıl 15 bin kişi ağırladık, bu yıl ise 20 bin kişinin katılımını bekliyoruz." dedi.

Katılımcılardan Olumlu Geri Dönüşler

Etkinliğe ailesiyle katılan Fatih Ortabağ, atmosferin harika olduğunu ifade etti. İlk kez katıldıklarını belirten Ortabağ, "Bu kadar yoğun katılım olacağını düşünmemiştik." diye konuştu. Arda Gürses ise beş yıldır etkinlikte yer aldığını ve her yıl daha da güzel hale geldiğini vurguladı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.