Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Karacabey'de 20 Bin Kişi Perseid Meteor Yağmurunu Gözlemledi

Karacabey'deki etkinlikte yüzlerce kişi, meteorlara hayran kaldı. Katılım her zamankinden fazla.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 02:05
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 02:28
Karacabey'de 20 Bin Kişi Perseid Meteor Yağmurunu Gözlemledi

Karacabey'de Büyüleyici Perseid Meteor Yağmuru

Türkiye'nin Karacabey ilçesinde, Perseid meteor yağmuru gözlemi için yaklaşık 20 bin kişi bir araya geldi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan katılımcılar, Karacabey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Gözlem alanında, gökyüzü tutkunları ile doğaseverler gece boyunca meteor yağmurunu izledi ve çadır kurarak konakladılar.

Uzmanlar ve Katılımcılar Etkinlikte Bir Araya Geldi

Etkinlik sırasında alanında uzman kişiler sunumlar yaparak, katılımcılara bilgi verdiler. Saat 23.00'te Boğaz mevkisindeki tüm ışıklar kapatıldı ve tamamen karanlık bir ortamda gökyüzü izlenmeye başlandı.

Uluslararası Katılım ve Büyüyen Etkinlik

Doğa fotoğrafçısı ve organizatör Alper Tüydeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl büyük bir katılım olduğunu dile getirdi. Tüydeş, "Etkinliğimiz beş yıldır devam ediyor ve artık festival niteliğine büründü. Geçen yıl 15 bin kişi ağırladık, bu yıl ise 20 bin kişinin katılımını bekliyoruz." dedi.

Katılımcılardan Olumlu Geri Dönüşler

Etkinliğe ailesiyle katılan Fatih Ortabağ, atmosferin harika olduğunu ifade etti. İlk kez katıldıklarını belirten Ortabağ, "Bu kadar yoğun katılım olacağını düşünmemiştik." diye konuştu. Arda Gürses ise beş yıldır etkinlikte yer aldığını ve her yıl daha da güzel hale geldiğini vurguladı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu. Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!