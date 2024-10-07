Karadeniz'in Güzelliklerini Tanıtan 'Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden'

Alper Kul, Karadeniz'i Tanıtmayı Hedefliyor

Ünlü oyuncu Alper Kul, film setinde yaptığı açıklamalarda, "Karadeniz'imizi bu sefer dünyaya tanıtalım istiyoruz. Yaylalarımızın, denizimizin ve kültürel değerlerimizin gerçek yüzünü göstermek istiyoruz," dedi.

Filmin Çekimleri Trabzon'da Devam Ediyor

Meltem Yılmaz Karakurum'un haberine göre, 'Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden' filminin çekimleri yaklaşık 12 yıl aradan sonra tekrar Trabzon'da sürdürülüyor. Kul, ilk iki filmden sonra şimdi daha güncel bir konsepte geçiş yaptıklarını belirtti.

Geleneksel Kültürü Yaşatmak

Kul, "Bu filmde güncel yaşamı Temel karakteri üzerinden yansıtmaya çalışıyoruz. Sözlü kültürümüzün önemli bir parçası olan Temel karakteriyle gurur duyuyorum," dedi.

Diğer Oyuncuların Görüşleri

Filmin bir diğer önemli ismi Gürkan Uygun, Trabzonspor'un asbaşkanını canlandırdığını ve film setinde yaşanan keyifli anları aktardı. Uygun, "Kızımı almaya çalışan Temel'e karşı mücadele veriyorum, çekimler çok eğlenceli geçiyor," şeklinde ifade etti.

Senarist Yılmaz Okumuş ise, "Filmin her sahnesini nakış gibi işliyoruz, beklentimiz yüksek. 31 Ocak'ta seyircilerimizle buluşmayı bekliyoruz," dedi.

Toplamda üç filmden oluşan bu serinin, seyirci ile buluştuğunda büyük bir ilgi göreceği öngörülüyor.

"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Yaklaşık 12 yıl aradan sonra "Temel" karakteriyle izleyicisiyle yeniden buluşacak başrol oyuncusu Alper Kul, AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Yaklaşık 12 yıl aradan sonra "Temel" karakteriyle izleyicisiyle yeniden buluşacak başrol oyuncusu Alper Kul, AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Yaklaşık 12 yıl aradan sonra "Temel" karakteriyle izleyicisiyle yeniden buluşacak başrol oyuncusu Alper Kul, AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Yaklaşık 12 yıl aradan sonra "Temel" karakteriyle izleyicisiyle yeniden buluşacak başrol oyuncusu Alper Kul, AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Yaklaşık 12 yıl aradan sonra "Temel" karakteriyle izleyicisiyle yeniden buluşacak başrol oyuncusu Alper Kul, AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Yaklaşık 12 yıl aradan sonra "Temel" karakteriyle izleyicisiyle yeniden buluşacak başrol oyuncusu Alper Kul, AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Yaklaşık 12 yıl aradan sonra "Temel" karakteriyle izleyicisiyle yeniden buluşacak başrol oyuncusu Alper Kul, AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Yaklaşık 12 yıl aradan sonra "Temel" karakteriyle izleyicisiyle yeniden buluşacak başrol oyuncusu Alper Kul, AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Yaklaşık 12 yıl aradan sonra "Temel" karakteriyle izleyicisiyle yeniden buluşacak başrol oyuncusu Alper Kul, AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Yaklaşık 12 yıl aradan sonra "Temel" karakteriyle izleyicisiyle yeniden buluşacak başrol oyuncusu Alper Kul, AA muhabirine açıklamada bulundu.