Karadenizli Zekası: Cebeli Köyünde 'V' Aparatıyla 6,5 km Yol Açıldı

Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla ulaşımı sağladı

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünde yoğun kar yağışı sonrası, köylülerin yolları açmak için geliştirdiği yöntem ilgi ve takdir topladı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipinin birkaç gün önce İl Özel İdaresi ekiplerince açılan yolların yeniden kapanmasına neden olması üzerine, özellikle Çiçekli Mahallesi sakinleri kolları sıvadı.

Birkaç gün önce karla mücadele ekiplerinin temizlik çalışması yaptığı yol, dün gece bastıran yağışın ardından normal araçların geçişine tamamen kapandı. Mağduriyet yaşamak istemeyen İbrahim Karabulut, Remzi Yolcu ve Osman Karabulut, kendi arazi tipi araçlarını kar küreme aracına dönüştürdü.

Köylüler, araçlarının arkasına bağladıkları 'V' yapılı ahşap aparat üzerine ağırlık koyarak karla kaplı yolu temizlemeye başladı. Bu yöntemin etkisiyle kısa sürede ilerleme kaydedildi.

Çiçekli Mahallesi'nden başlayıp dünyaca ünlü Karaca Mağarası'na kadar uzanan 6,5 kilometrelik güzergahta hummalı bir çalışma yürüten üç arkadaş, o anları cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.

Kar kalınlığının normal araçların seyrine engel olduğu bölgede, arazi aracının gücü ve arkasındaki aparatı kullanarak yol hızlı ve güvenli hale getirildi.

