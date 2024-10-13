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Karahantepe'de İlk Mutfak Kültürünün İzleri Keşfedildi

Şanlıurfa'daki Karahantepe kazılarında 12 bin yıl öncesine ait mutfak kültürü tespit edildi. Ömür Akkor, bulguları açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:54
Karahantepe'de İlk Mutfak Kültürünün İzleri Keşfedildi

Karahantepe'de Tarihin Derinliklerine Yolculuk

Şanlıurfa'nın Karahantepe bölgesinde yapılan kazılarda, 11.500 ila 12.000 yıl önce insanların yemek yapma ve yeme kültürüne sahip olduğunu gösteren bulgulara ulaşıldı.

Laboratuvar Raporlarıyla Kanıtlandı

Anadolu Gastronomi Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Şef Ömür Akkor, yaptığı açıklamada, Karahantepe’deki keşiflerin, laboratuvar raporlarıyla desteklendiğini vurguladı. Akkor, “Bilinen en eski mutfak kültürü izlerini Karahantepe’de bulduk” dedi.

Taş Tepeler Projesi'nin Önemi

Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen Taş Tepeler Projesi çerçevesinde 10 farklı bölgede yürütülen kazılar, bölgenin tarihine ışık tutmayı amaçlıyor. Vali Hasan Şıldak tarafından başlatılan bu projede çok sayıda akademisyen ve uzman görev almakta.

Geçmişin İziyle Bugün

Ömür Akkor, kazılar sırasında buldukları öğütme taşları ve buğday kesiminde kullanılan aletlerin, bölgede ekmek yapımının yapıldığını kanıtladığını belirtti. Elde edilen buluntularla birlikte, geçmişteki beslenme alışkanlıklarının günümüze nasıl evrildiğini araştırdıkları ifade edildi.

Şanlıurfa'dan Tüm Dünyaya Mesaj

Akkor, “Dünya şu anda Şanlıurfa'yı merak ediyor” diyerek, bu bölgenin tarihsel önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, mutfak kültürünün yer aldığı bölgelerin incelenerek daha çok şeyin öğrenileceğini belirtti.

Vali Şıldak'tan Destek Mesajı

Vali Şıldak, Akkor’un kazılara katılmasını ve araştırmalarını dünya ile paylaşmasını önemsediğini dile getirerek, Taş Tepeler Projesi'ne tüm desteklerin sunulacağını ifade etti.

Bu bulgular, Karahantepe'nin sadece bir tarihi alan değil, aynı zamanda insanlık için bir mutfak kültürü merkezi olduğunu ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da Taş Tepeler Projesi kapsamında 10 farklı bölgede kazı çalışmaları sürüyor. Vali Hasan...

Şanlıurfa'da Taş Tepeler Projesi kapsamında 10 farklı bölgede kazı çalışmaları sürüyor. Vali Hasan Şıldak (ortada), proje ekibinde 3 yıldan bu yana çalışan Anadolu Gastronomi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şef Ömür Akkor (sol 2) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şanlıurfa'da Taş Tepeler Projesi kapsamında 10 farklı bölgede kazı çalışmaları sürüyor. Vali Hasan...

Şanlıurfa'da Taş Tepeler Projesi kapsamında 10 farklı bölgede kazı çalışmaları sürüyor. Vali Hasan Şıldak (ortada), proje ekibinde 3 yıldan bu yana çalışan Anadolu Gastronomi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şef Ömür Akkor (sol 2) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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