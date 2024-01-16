Kararlarınızı güçlendiren göksel etki: Merkür ve Satürn’ün buluşması

Dinçer Güner: Merkür ve Satürn'ün Uyumlu Dansı

Merkür ile Satürn arasında oluşan sekstil açısı, zihinsel açıdan berraklık ve kararlılık getiriyor. Bu etki, iki gün boyunca hissedilecek. Karar verme süreçlerimizdeki belirsizliklerin azalacağı, net düşünebileceğimiz ve aldığımız kararların arkasında durabileceğimiz bir dönem başlıyor. İş toplantıları ve anlaşmalar için de oldukça müsait bir zaman dilimi. Yer değiştirmek, taşınmak ya da uzun vadeli planlar yapmak için de uygun koşullar mevcut. Ciddi konuları ele almak ve sorunlara çözüm bulmak için de ideal bir zaman.

Başkalarına tavsiyeler vermek, yol göstermek ve önemli bilgileri paylaşmak için de harika bir fırsat. Öğrendiğiniz veya keşfettiğiniz yeni şeyleri insanlarla paylaşmak isteyebilirsiniz. Karmaşık fikirleri ve projeleri organize etmek ve hayata geçirmek için de verimli bir dönem. İş ve akademik çalışmalar, evrak işleri, ders çalışma ve araştırma yapma, pazarlık gibi aktiviteler için de uygun bir zaman.