Karasu'da 8. Sınıf Öğrencisi Ilhame Saparova Pencereden Düşerek Hayatını Yitirdi

Olayın ayrıntıları

Sakarya’nın Karasu ilçesinde öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi Ilhame Saparova, ders işlendiği sırada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıktı. Koridor bölümünde bulunan pencereye oturduğu öğrenilen öğrenci, birinci kattan düşerek ağır şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine okula sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Öğrenci, sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve soruşturma

Ilhame Saparova’nın cenazesi, Karasu ilçesinde bulunan Ulu Camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

