Karasu'da 8. Sınıf Öğrencisi Ilhame Saparova Pencereden Düşerek Hayatını Yitirdi

Karasu'da 8. sınıf öğrencisi Ilhame Saparova, derste lavabo ihtiyacı gerekçesiyle sınıftan çıktıktan sonra birinci kattaki pencereden düşerek ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:13
Olayın ayrıntıları

Sakarya’nın Karasu ilçesinde öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi Ilhame Saparova, ders işlendiği sırada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıktı. Koridor bölümünde bulunan pencereye oturduğu öğrenilen öğrenci, birinci kattan düşerek ağır şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine okula sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Öğrenci, sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve soruşturma

Ilhame Saparova’nın cenazesi, Karasu ilçesinde bulunan Ulu Camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

