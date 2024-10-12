Karavancılar Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı’nda Buluştu

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nda Karavan Buluşması

Manisa ve İzmir'den gelen karavancılar, Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nda kamp yapmak üzere bir araya geldi. Manisa Kamp Karavan Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, bölgedeki doğal güzellikleri keşfetme fırsatı sundu.

Manisa Kamp Karavan Derneği'nden Destek

Manisa Kamp Karavan Derneği Kurucu Başkanı Hakan Işık, etkinliğin ülke turizmine katkı sağlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Işık, "Bütün karavancı ve kampçı dostlarımızı bu doğal güzellikleri yaşamaya davet ediyoruz," şeklinde konuştu.

İzmir Kamp Karavan Derneği'nden Görüşler

İzmir Kamp Karavan Derneği Başkanı Erdal Altın, etkinliğe yurt içinden ve dışından katılım olduğunu ifade ederek, "Herkes çok keyif aldı. Bu etkinlik sayesinde Kula’nın doğal güzelliklerini görmüş olduk. Çok memnun kaldık, herkesi Kula’yı görmeye davet ediyoruz," dedi.

Etkinlik Detayları

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı Sorumlu Mühendisi Yiğit Karakuzu, bu hafta sonu 60 karavana, 10 çadıra ve 150 katılımcıya ev sahipliği yaptıklarını açıkladı. Karakuzu, "Gelenlere jeoparkı gezdirdik, akşam saatlerinde çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Jeopark ziyaretçi merkezimizde kampçılık faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz," dedi.

Destekleyici Kurumlar

Etkinlik, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından desteklenmektedir. Katılımcılara, Kula'nın volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ve tarihi Kula evleri gibi birçok doğal güzellik gezdirilecektir. Etkinlik yarın sona erecek.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlendi.