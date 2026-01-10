Karayazı'da Karla Mücadele: 81 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Erzurum Karayazı Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından 81 köy yolunu ulaşıma açtı; merkez mahalle ve ana caddelerde kar temizliği gece boyunca sürdü.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:08
Karayazı'da Karla Mücadele: 81 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Karayazı'da Karla Mücadele: 81 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Erzurum Karayazı Belediyesi ekipleri yoğun karda aralıksız çalıştı

Erzurum Karayazı Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçe genelinde geniş kapsamlı karla mücadele çalışması yürüttü. Ekipler, 81 köy yolunu ulaşıma açarken, merkez mahalleler ve ana caddelerde de kar temizliği gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, merkezde biriken kar kütlelerini toplayarak ulaşımı rahatlatırken, çalışmaların gece boyunca aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kamyon şoförü Aydın Genç, ekiplerin 7/24 esasına göre çift vardiya halinde çalıştığını ifade etti.

Belediye yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı karla mücadele çalışmalarının sabah saatlerine kadar devam edeceğini açıkladı.

ERZURUM KARAYAZI BELEDİYESİ, ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN İLÇE GENELİNDE GENİŞ...

ERZURUM KARAYAZI BELEDİYESİ, ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN İLÇE GENELİNDE GENİŞ KAPSAMLI KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜ. EKİPLER, 81 KÖY YOLUNU ULAŞIMA AÇARKEN, MERKEZ MAHALLELER VE ANA CADDELERDE DE KAR TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

ERZURUM KARAYAZI BELEDİYESİ, ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN İLÇE GENELİNDE GENİŞ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2170 Rakımda Ekmekleri Biten Köylülere 'Devlet' Yetişti — Demirören'de Yollar Açıldı
2
Uşak'ta Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak)
3
Bilecik'te Koruma Altındaki Çocuklara Tekvando Kuşak Bağlama Sürprizi
4
Bilecik’te huzurevi incelemesi — Nejat İlhan yerinde denetledi
5
Pazaryeri’de TARSİM Bilgilendirmesi: 2026 Yenilikleri Çiftçilere Anlatıldı
6
Bitlis'te Kar Yağışı 111 Köy Yolunu Kapattı
7
Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları