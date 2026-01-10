Karayazı'da Karla Mücadele: 81 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Erzurum Karayazı Belediyesi ekipleri yoğun karda aralıksız çalıştı

Erzurum Karayazı Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçe genelinde geniş kapsamlı karla mücadele çalışması yürüttü. Ekipler, 81 köy yolunu ulaşıma açarken, merkez mahalleler ve ana caddelerde de kar temizliği gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, merkezde biriken kar kütlelerini toplayarak ulaşımı rahatlatırken, çalışmaların gece boyunca aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kamyon şoförü Aydın Genç, ekiplerin 7/24 esasına göre çift vardiya halinde çalıştığını ifade etti.

Belediye yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı karla mücadele çalışmalarının sabah saatlerine kadar devam edeceğini açıkladı.

