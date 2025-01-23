Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Kars'ta Kiralar Uçuşa Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılının Aralık ayında Kars'ta 829 konut satışı gerçekleşti. Ancak, kiralık konut piyasası yaşanan fahiş artışlar nedeniyle dikkat çekiyor. Kiralar, son bir yıl içinde yüzde 70 oranında artış gösterdi.

Düşük Gelirli Vatandaşlar İçin Zor Günler

Kredi imkanları ve kent merkezindeki artan nüfus yoğunluğu gibi faktörler, konut satışlarını artırırken, kiralık ev bulmak dar gelirli vatandaşlar için neredeyse imkansız hale geldi. Özellikle şehir merkezinde yükselen yeni konut projeleri alıcıların ilgisini çekerken, dar gelirli kesimler zor durumda kalıyor.

Öğrenciler de Etkilendi

Yüksek kira fiyatları, öğrenciler, memurlar ve şehirde çalışan diğer kesimler üzerinde de büyük zorluklar yaratıyor. Öğrenciler, kısıtlı bütçeleriyle barınma sorunu yaşarken, kiralamak için bir araya gelmek zorunda kalıyorlar. Düşük gelirli aileler ise, şehir merkezinden daha uzak bölgelerde yaşamayı tercih etmek durumunda kalıyor.

Ekstra Masraflar Zorlayıcı

Kiraların yanı sıra depozito ve emlakçı komisyonları gibi ek masraflar da bütçeleri zorlamaya devam ediyor. Uzmanlar, bu fahiş fiyatların önüne geçecek düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguluyor.