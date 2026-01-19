Kartepe'de Karlar Arasında Kızıl Geyik Dronla Görüntülendi

Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda karlar arasında yürüyen kızıl geyik dronla kaydedildi. Salımlar, 'Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi' ile popülasyonu artırıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:20
Kocaeli’nin kış turizmiyle bilinen ilçesi Kartepete, doğal yaşam alanlarına bırakılan kızıl geyiklerden biri, karla kaplı ormanda yürürken dron kamerasınca kaydedildi.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda görülen geyik, karların arasındaki asil duruşu ve sakin yürüyüşüyle izleyenleri etkiledi.

Görüntülenen geyiğin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi''nin bir parçası olduğu belirtildi.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda özenle yetiştirilen ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan geyikler, Samanlı Dağları'ndaki biyolojik çeşitliliği ve geyik popülasyonunu artırmak amacıyla belirli periyotlarla doğaya salınıyor.

Proje kapsamında ilk salımlar 19 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve o dönemde 10 kızıl geyik doğal ortamlarına bırakılmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, bu yıl içerisinde iki aşamalı salımlarla 15 geyiği daha ekosisteme kazandırdı.

Kartepe bölgesinde son dönemde sıkça rastlanan geyik manzaraları, hayvanların doğal yaşam alanlarına adaptasyon sürecinin başarıyla tamamlandığını gösteriyor.

