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Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

şgücü Uyum Programı (İUP) ile alakalı olarak ay ay gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:24
Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

İşgücü Uyum Programı (İUP) ile alakalı olarak ay ay gelişmeler yakından takip ediliyor. İŞKUR tarafından verilen bu imkandan faydalanan yüzbinlerce vatandaş, maaşların yatacağı tarih aramasını ay ay merakla takip ediyor. Bu kapsamda Kasım ayının ortasına girilmesi ile birlikte İUP maaşları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı da merakla araştırılıyor. İŞKUR'un bu program aracılığıyla işsizlere sağladığı gelir desteği, programa dahil olanlara önemli bir gelir kaynağı sağlarken, ödeme takvimi de İŞKUR tarafından açıklanıyor.  Peki İŞKUR kasım ayı maaşları ne zaman yatacak? İUP Kasım maaş ödemeleri ne zaman? İşte detaylar... 

İUP NEDİR? NASIL İŞLİYOR 

Bir süredir gündemde olan ve İŞKUR programı kapsamında devreye alınan İUP ile alakalı araştırmalar süregeliyor. İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında, işsiz bireylerin iş gücü piyasasına entegrasyonunu sağlarken, günlük harçlık ödemesi aylık toplam çalışılan güne çarpılarak maaş belirleniyor.  

Kasım 2024 dönemi için İŞKUR personeli, ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi duyurulara gözünü çevrili beklemeye devam ediyor.  

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

İUP, işsiz bireylere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veren bir program olarak öne çıkarken, verilen bu eğitimlerle katılımcılar, iş gücünün ihtiyaç duyduğu niteliklerle ulaşması hedefleniyor.  

SOSYAL GÜVENLİK PRİM DESTEĞİ DE SAĞLANIYOR 

İUP kapsamında katılımcılara, 5510 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca yüzde 5,5 oranında sosyal güvenlik prim giderlerinin ödeneceği imzalanan şart beyannamesinde yer alırken, yalnızca eğitim süresince destek sağlanacak olan bu primler, katılımcıların sosyal güvencelerinin artırılmasına katkı sağlayabiliyor.  

İUP EĞİTİM PROGRAMI KAÇ AY SÜRÜYOR 

İUP programları, 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir ay içinde sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik olarak sağlanan bir destek olarak biliniyor. Programa katılanlar, ilk 4 hafta boyunca yoğunlaştırılmış eğitim alırken, bu dönemde haftada 37,5 saat eğitim alma zorunluluğu da bulunuyor. Diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saatlik bir eğitim süreci uygulanıyor. Eğitim süresince alınan bilgiler neticesinde kazanımlar ile yeni iş bulma imkanları artarken, iş gücü piyasasına aktif olarak dahil olunması sağlanıyor.  

KASIM AYI İUP ÖDEMELERİ NE ZAMAN OLACAK? 

Kasım ayı için İUP maaşlarının ödenme tarihleri ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Ancak İŞKUR'un resmi açıklamalarının önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.  


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