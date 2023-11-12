Kasım ayında işsiz vatandaş kalmayacak! DSİ KPSS şartsız personel alımı yapacağını duyurdu: İşte başvuru şartları

Devlet Su İşleri, kamu işçisi alım ilanında bulundu. Kaçkamu işçisi alınacaktır? Merak edilen detaylar haberimizde.

Kasım ayında işsiz vatandaş kalmayacak! DSİ KPSS şartsız personel alımı yapacağını duyurdu: İşte başvuru şartları
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Devlet Su İşleri Kasım ayı için KPSS'siz işçi alımı ilanını yayımlamış bulunmaktadır. Başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar haberimizde.

DSİ İŞÇİ ALIM İLANI YAYIMLANDI!

Devlet Su İşleri, Kasım ayı kamu işçisi alım ilanında bulundu. KPSS şartı aranmaksızın farklı kategorilerde kamu işçisi alınacaktır.DSİ

İŞKUR, DSİ için iş ilanı yayımladı. Farklı kadrolarda, şehirlerde alım yapılacaktır. Belirli şartların belirlenmesi yanında kura işlemi gerçekleşecektir.

- Manisa Şehzadeler Gediz Sulama birliği 1 Çiftçi (Tarla Ürünleri Zirai Sulamacı) işçisi alınacaktır.

- Kars Merkez DSİ 24. Bölge Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Bahçıvan alınacaktır.

Alım için bazı şartlar bulunmaktadır.

- TC vatandaşı olmalıdır.

- Suç yükümlülüğü olmamalıdır.

- Kamu hakkından mahrum olunmamalıdır.

- Erkeklerde askerlik şartı bulunmamalıdır.

- SGK'dan yaşlı, emekli aylığı almaması gerekmektedir.

Herhangi bir KPSS şartı bulunmamalıdır. 18 yaşını tamamlamış 30, 35, 40 yaşından büyük olmamalıdır. En düşük ilkokul en yüksek lisans mezunu şartı aranmaktadır. En geç 4 gün içerisinde başvurular yapılmış olunmalıdır. Başvuru tarihleri ise 10-14 Kasım 2023 aralığında yapılmalıdır.

Başvuru internet adresi:

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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