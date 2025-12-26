DOLAR
Kastamonu’da 40 Yılın Ardından Emekli Olan Müdüre Duygusal Uğurlama

Kastamonu'da 40 yıllık öğretmenlik hayatını noktalayan Darende Ortaokulu Müdürü İlhami Yılmaz, öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:57
Veda Töreni

Kastamonu’da 40 yıl önce başladığı mesleğine emekli olarak veda eden Darende Ortaokulu Müdürü İlhami Yılmaz (65) için öğrencileri ve meslektaşları sürpriz bir uğurlama düzenledi.

Okulda çalan son ders zilinin ardından meslektaşları Yılmaz’ı İstiklal Marşı okunması için okul bahçesine davet etti. Merdivenlerde sıralanan çok sayıda öğrenci ve öğretmen Yılmaz’ı alkışlarla karşıladı. Öğrencilerle karşılaşan Yılmaz, duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından Yılmaz pasta kesti.

Yılmaz, sürpriz tören için öğrencilere ve meslektaşlarına teşekkür ederek şunları söyledi: "Sene 1991 yılında Darende İlköğretim Okulunda idareciliğe başladım. Allah-u Teala 30 sene sonra idareciliğe başladığım yerde emekli olmayı nasip etti. Sağlıklı bir şekilde emekliye gelebildiğim için şükrediyorum".

Öğrencilere nasihatlerde de bulunan Yılmaz, "Ailenizi, öğretmenlerinizi dinleyin ve iyi insan olun. Derslerinize çalışın, başarılı olun, vatana ve millete hayırlı evlatlar olun. İnşallah bizlerin, annenizin ve babanızın arzu ettiği ölçülerde en güzel yerlere gelmenizi temenni ederim. Ama bunun tek çaresi de çalışmak. Hangi işi yaparsanız yapın çalıştıktan sonra başaramayacağınız hiçbir iş yok" diye konuştu.

Programın devamında okul bahçesinde düzenlenen veda etkinliğinde öğrenciler ve öğretmenlerin yazdığı bir şarkı Yılmaz’a dinletildi. Etkinliğin sonunda Yılmaz, öğrencileriyle teker teker vedalaşarak okuldan ayrıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

