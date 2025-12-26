Kastamonu’da 40 Yılın Ardından Emekli Olan Müdüre Duygusal Uğurlama

Veda Töreni

Kastamonu’da 40 yıl önce başladığı mesleğine emekli olarak veda eden Darende Ortaokulu Müdürü İlhami Yılmaz (65) için öğrencileri ve meslektaşları sürpriz bir uğurlama düzenledi.

Okulda çalan son ders zilinin ardından meslektaşları Yılmaz’ı İstiklal Marşı okunması için okul bahçesine davet etti. Merdivenlerde sıralanan çok sayıda öğrenci ve öğretmen Yılmaz’ı alkışlarla karşıladı. Öğrencilerle karşılaşan Yılmaz, duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından Yılmaz pasta kesti.

Yılmaz, sürpriz tören için öğrencilere ve meslektaşlarına teşekkür ederek şunları söyledi: "Sene 1991 yılında Darende İlköğretim Okulunda idareciliğe başladım. Allah-u Teala 30 sene sonra idareciliğe başladığım yerde emekli olmayı nasip etti. Sağlıklı bir şekilde emekliye gelebildiğim için şükrediyorum".

Öğrencilere nasihatlerde de bulunan Yılmaz, "Ailenizi, öğretmenlerinizi dinleyin ve iyi insan olun. Derslerinize çalışın, başarılı olun, vatana ve millete hayırlı evlatlar olun. İnşallah bizlerin, annenizin ve babanızın arzu ettiği ölçülerde en güzel yerlere gelmenizi temenni ederim. Ama bunun tek çaresi de çalışmak. Hangi işi yaparsanız yapın çalıştıktan sonra başaramayacağınız hiçbir iş yok" diye konuştu.

Programın devamında okul bahçesinde düzenlenen veda etkinliğinde öğrenciler ve öğretmenlerin yazdığı bir şarkı Yılmaz’a dinletildi. Etkinliğin sonunda Yılmaz, öğrencileriyle teker teker vedalaşarak okuldan ayrıldı.

KASTAMONU’DA MESLEKTE 40 YILINI DOLDURARAK EMEKLİ OLAN 65 YAŞINDAKİ OKUL MÜDÜRÜ İLHAMİ YILMAZ İÇİN GÖREV YAPTIĞI OKULDA SÜRPRİZ VEDA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ. OKUL MÜDÜRÜ YILMAZ, ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN ALKIŞLARI ARASINDA UĞURLANDI.