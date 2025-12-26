DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,5 0,71%
ALTIN
6.239,11 -1,12%
BITCOIN
3.745.506,75 0,66%

Ümraniye Keyap Camii Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Ümraniye Yukarı Dudullu'daki Keyap Camii'nin yenileme çalışmaları Ümraniye Belediyesi ve Müftülük iş birliğiyle tamamlandı; cami yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 20:32
Ümraniye Keyap Camii Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Ümraniye Keyap Camii yenileme çalışmaları tamamlandı

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi’nde bulunan Keyap Camiinin düzenleme ve yenileme çalışmaları, Ümraniye Belediye Başkanlığı ile Ümraniye Müftülüğü iş birliğiyle tamamlandı. Yenilenen cami, vatandaşların hizmetine açıldı.

Başkan İsmet Yıldırım: Dini ve manevi ihtiyaçların karşılanması önceliğimiz

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada caminin önceki halinin yardıma muhtaç olduğunu, İSKİ kaynaklı su baskını sorunları ve çevre düzenlemesinin eksik olduğunu hatırlattı. Yıldırım, mermer işlerinin yapıldığını ve belediyenin peyzaj çalışmalarını tamamladığını ifade etti.

Yıldırım, "Burada 4 bin kişi çalışıyor ve sadece Keyap’ta çalışanlar değil etrafta çalışan bütün kardeşlerimiz buradan istifade ediyorlar. Çok şükür cami hizmetlerimiz kaymakamımızın başkanlığında, müftümüzün ve hocalarımızın gayretiyle çok iyi şekilde devam ediyor. Ben geldikten sonra herhalde 20’ye yakın cami inşa ettik. Geçen hafta kaymakamlık ve müftülüğümüzle birlikte bir hayırseverimiz tarafından çok güzel bir Kur’an Kursu da yapıldı. Bir taraftan gençlik merkezleri, bir taraftan Kur’an Kursları, bir taraftan da camide öğretilerin devam etmesiyle insanların dini ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasına gayret ediliyor. Türkiye nerelerden nerelere geldi, biliyorsunuz bir dönem her şey yasaktı; dini bütün ögeler yasaktı. ’Efendi’ demek yasaktı. Türkiye oralardan bu günlere geldi. Şimdi çok şükür Taksim Camii’ni sayın Cumhurbaşkanımız inşa etti, 250 yıllık bir hasretti. Sonra Ayasofya tekrar açıldı, yine Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Dini hizmetlere ne kadar çok gayret edilirse, bilhassa 4-6 yaş çocukların en iyi öğreneceği yaşlar. Allah’ını, kitabını, peygamberini ve dinini ne kadar güzel öğretebilirsek önümüz açık; yoksa karanlık. O nedenle imanı ne kadar iyi aşılayıp dini bütün bir nesil yetiştirirsek önümüz o kadar açık olur."

Kurdele kesim töreni ve dua edilmesinin ardından cami, vatandaşların hizmetine açıldı.

ÜMRANİYE'DE KEYAP CAMİİ DÜZENLEMESİ VE YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. İLÇEDE YAPIMI DEVAM EDEN...

ÜMRANİYE'DE KEYAP CAMİİ DÜZENLEMESİ VE YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. İLÇEDE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİLERLE İLGİLİ BİLGİLERİ AKTARAN ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI İSMET YILDIRIM, "İMANI NE KADAR İYİ AŞILAYIP DİNİ BÜTÜN BİR NESİL YETİŞTİRİRSEK ÖNÜMÜZ O KADAR AÇIK OLUR" DEDİ.

ÜMRANİYE'DE KEYAP CAMİİ DÜZENLEMESİ VE YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. İLÇEDE YAPIMI DEVAM EDEN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Çöpten Çıkan Bağlama Gönüllere Dokundu
2
Ümraniye Keyap Camii Yenileme Çalışmaları Tamamlandı
3
Çıldır'da Şivillik Coşkusu: Konya'dan Ardahan'a Gönül Köprüsü
4
Harput’ta Kar Yağışı Başladı — Elazığ’ın 4 Bin Yıllık Mahallesi Beyaza Büründü
5
Van’da Kar Yağışı Başladı: Kent Merkezi Beyaza Büründü
6
Öğretmen Nevin Vurunbiği TSK’ya Milyonluk Bağış Yaptı, ‘Psikoz’ İddiasıyla Hastaneye Yatırılmak İstendi
7
Kastamonu’da 40 Yılın Ardından Emekli Olan Müdüre Duygusal Uğurlama

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı