Ümraniye Keyap Camii yenileme çalışmaları tamamlandı

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi’nde bulunan Keyap Camiinin düzenleme ve yenileme çalışmaları, Ümraniye Belediye Başkanlığı ile Ümraniye Müftülüğü iş birliğiyle tamamlandı. Yenilenen cami, vatandaşların hizmetine açıldı.

Başkan İsmet Yıldırım: Dini ve manevi ihtiyaçların karşılanması önceliğimiz

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada caminin önceki halinin yardıma muhtaç olduğunu, İSKİ kaynaklı su baskını sorunları ve çevre düzenlemesinin eksik olduğunu hatırlattı. Yıldırım, mermer işlerinin yapıldığını ve belediyenin peyzaj çalışmalarını tamamladığını ifade etti.

Yıldırım, "Burada 4 bin kişi çalışıyor ve sadece Keyap’ta çalışanlar değil etrafta çalışan bütün kardeşlerimiz buradan istifade ediyorlar. Çok şükür cami hizmetlerimiz kaymakamımızın başkanlığında, müftümüzün ve hocalarımızın gayretiyle çok iyi şekilde devam ediyor. Ben geldikten sonra herhalde 20’ye yakın cami inşa ettik. Geçen hafta kaymakamlık ve müftülüğümüzle birlikte bir hayırseverimiz tarafından çok güzel bir Kur’an Kursu da yapıldı. Bir taraftan gençlik merkezleri, bir taraftan Kur’an Kursları, bir taraftan da camide öğretilerin devam etmesiyle insanların dini ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasına gayret ediliyor. Türkiye nerelerden nerelere geldi, biliyorsunuz bir dönem her şey yasaktı; dini bütün ögeler yasaktı. ’Efendi’ demek yasaktı. Türkiye oralardan bu günlere geldi. Şimdi çok şükür Taksim Camii’ni sayın Cumhurbaşkanımız inşa etti, 250 yıllık bir hasretti. Sonra Ayasofya tekrar açıldı, yine Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Dini hizmetlere ne kadar çok gayret edilirse, bilhassa 4-6 yaş çocukların en iyi öğreneceği yaşlar. Allah’ını, kitabını, peygamberini ve dinini ne kadar güzel öğretebilirsek önümüz açık; yoksa karanlık. O nedenle imanı ne kadar iyi aşılayıp dini bütün bir nesil yetiştirirsek önümüz o kadar açık olur."

Kurdele kesim töreni ve dua edilmesinin ardından cami, vatandaşların hizmetine açıldı.

