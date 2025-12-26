Düzce Valiliği'nden Batı Karadeniz'e Fırtına Uyarısı (26-27 Aralık 2025)

Düzce Valiliği'nden Batı Karadeniz'e fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz ve tahmin merkezi açıklaması

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz ve tahmin merkezi uyarısını paylaştı. Yapılan paylaşımda bölge için kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği bildirildi.

Paylaşımda yer alan değerlendirmede: "Batı Karadeniz’de rüzgarın, 26 Aralık 2025 akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir."

Fırtınanın 27 Aralık 2025 sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiği, ayrıca fırtınanın bu gece saat 21.00 ile 27 Aralık 2025 günü saat 12.00 arasında sürmesinin tahmin edildiği bildirildi.

