Düzce Valiliği'nden Batı Karadeniz'e Fırtına Uyarısı (26-27 Aralık 2025)

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre Batı Karadeniz'de 26 Aralık 2025 akşamından 27 Aralık 2025 öğlene kadar 50-75 km/saat hızla fırtına bekleniyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 20:41
Düzce Valiliği'nden Batı Karadeniz'e Fırtına Uyarısı (26-27 Aralık 2025)

Düzce Valiliği'nden Batı Karadeniz'e fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz ve tahmin merkezi açıklaması

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz ve tahmin merkezi uyarısını paylaştı. Yapılan paylaşımda bölge için kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği bildirildi.

Paylaşımda yer alan değerlendirmede: "Batı Karadeniz’de rüzgarın, 26 Aralık 2025 akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir."

Fırtınanın 27 Aralık 2025 sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiği, ayrıca fırtınanın bu gece saat 21.00 ile 27 Aralık 2025 günü saat 12.00 arasında sürmesinin tahmin edildiği bildirildi.

DÜZCE VALİLİĞİ BATI KARADENİZ'DE BU GEÇEDEN ETKİLİ OLACAK OLAN FIRTINA UYARISI YAPTI.

DÜZCE VALİLİĞİ BATI KARADENİZ’DE BU GEÇEDEN ETKİLİ OLACAK OLAN FIRTINA UYARISI YAPTI.

