Van’da Kar Yağışı Başladı: Kent Merkezi Beyaza Büründü

Van’da kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü
Akşam saatlerinde etkili olan yağış kartpostallık görüntüler oluşturdu
Van’da günlerdir süren soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkisini artıran kar, sokak ve caddeleri beyaza kapladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında beklenen yağış akşam itibarıyla başladı. Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yer yer yoğunlaştı; kent merkezinde de zaman zaman etkisini artırdı.
Sürücüler için yetkililer trafikte dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. Olası olumsuzluklara karşı karayolları ve belediye ekipleri teyakkuzda bekletiliyor.
Karayolları ve belediye ekipleri, muhtemel olumsuzluklara karşı sahada hazır bulunuyor.
