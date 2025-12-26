DOLAR
Van’da Kar Yağışı Başladı: Kent Merkezi Beyaza Büründü

Van'da akşam başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü; Meteoroloji uyarıları sonrası ekipler ve sürücüler tedbirli.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:55
Van’da Kar Yağışı Başladı: Kent Merkezi Beyaza Büründü

Van’da kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Akşam saatlerinde etkili olan yağış kartpostallık görüntüler oluşturdu

Van’da günlerdir süren soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkisini artıran kar, sokak ve caddeleri beyaza kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında beklenen yağış akşam itibarıyla başladı. Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yer yer yoğunlaştı; kent merkezinde de zaman zaman etkisini artırdı.

Sürücüler için yetkililer trafikte dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. Olası olumsuzluklara karşı karayolları ve belediye ekipleri teyakkuzda bekletiliyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, muhtemel olumsuzluklara karşı sahada hazır bulunuyor.

VAN’DA GÜNLERDİR SÜREN SOĞUK HAVA, AKŞAM SAATLERİNDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI.

