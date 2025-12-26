DOLAR
Kütahya’da 2025-4B Tertip Yükümlü Erlerin Yemin Töreni

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen 2025-4B tertip yükümlü erlerin yemin töreninde erler Türk Bayrağı ve silah üzerine el koydu; protokol ödüller sundu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 21:24
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen tören, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2025-4B tertip yükümlü erler, törende Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Anlamlı anların yaşandığı törende askerlerin kararlılığı ve ailelerin duygu dolu anları dikkat çekti.

Yemin töreninin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, il protokolü ile birlikte eğitim sürecinde başarılı olan erlere plaket ve hediyelerini takdim etti.

Törene; Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, askeri erkan ile askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Program, yeni erlerin görev bilinci ve millet bağlılığını pekiştiren duygusal ve düzenli bir törensel çerçevede tamamlandı.

