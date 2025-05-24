Kastamonu'da Asırlık Yorgan ve Minder Kılıfında Nadir Desenler Keşfedildi

Kastamonu'da Tarihi Bir Keşif

Kastamonu'da, geleneksel taş baskı sanatının ilk ve nadir desenlerinin yer aldığı bir asırlık yorgan ile Osmanlı mimarisindeki motiflerin bulunduğu bir minder kılıfı, Olgunlaşma Enstitüsüne bağışlandı.

Koleksiyoner Mahmut İslamoğlu'ndan Anlamlı Bağış

Koleksiyoner Mahmut İslamoğlu tarafından yapılan bu kıymetli bağışta, yorgan ve minder kılıfının üzerindeki desenler, Kastamonu'nun el sanatı tarihine ışık tutuyor. İslamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu eserler, Kastamonu'dan ve köylerinden elimize geçiyor. Bu yorgan ve minder kılıfının önemli eserler olduğunu düşündüm. Hem kalıcı olarak gelecek kuşaklara aktarılması hem de araştırmalara katkı sağlamak için Olgunlaşma Enstitüsüne bağışladım," dedi.

Olgunlaşma Enstitüsü Neler Yapıyor?

Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Dr. Ayten Canaslan, enstitünün şehrin geleneksel sanatlarını koruma misyonunu vurguladı. Canaslan, "Enstitümüzde yaklaşık 500 farklı desene ulaştık. Bu yorganda taş baskı kullanımına ilk kez rastlanmakta. Bunun yanı sıra zincir suyu motifi de mevcut," ifadelerini kullandı.

Eski Desenlerin Anlamı

Canaslan, minder kılıfında Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan rozet, lale, zincir suyu ve nar desenlerinin bir arada bulunduğunu belirtti. Desenlerin bir araya gelmesiyle estetik ve sembolik bir anlatım yakalandığını söyleyen Canaslan, "Daha önce müze arşivlerinde bu desenlere ulaşmıştık ama uygulamadaki örneklerini ilk kez görmüş olduk," dedi.

Son olarak, Canaslan Tasavvuf kültüründen referansla, "Nar, insanın kamil olma yolculuğunu; lale, Allah'ın birliğini temsil eder. Gelenekten geleceğe köklü izler bırakmaya çalışan Olgunlaşma Enstitüsü kurumları olarak bu iki eseri bağışlayan Mahmut İslamoğlu'na teşekkür ediyoruz," dedi.

Kastamonu'da geleneksel taş baskı sanatının nadir desenlerinin bulunduğu asırlık yorgan ile Osmanlı mimarisindeki motiflerin yer aldığı minder kılıfı, Olgunlaşma Enstitüsüne bağışlandı. Enstitüsü Müdürü Dr. Ayten Canaslan (fotoğrafta), konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kastamonu'da geleneksel taş baskı sanatının nadir desenlerinin bulunduğu asırlık yorgan ile Osmanlı mimarisindeki motiflerin yer aldığı minder kılıfı, Olgunlaşma Enstitüsüne bağışlandı. Enstitüsü Müdürü Dr. Ayten Canaslan (fotoğrafta), konuyla ilgili açıklama yaptı.