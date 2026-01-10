Kastamonu'da Heyelan İnebolu-Doğanyurt-Cide Yolunu Kapattı

24 Aralık 2025'te Kastamonu'da gerçekleşen heyelan nedeniyle İnebolu-Doğanyurt-Cide yolu ulaşıma kapandı; Karayolları ekiplerinin temizleme ve zemin güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:56
Kastamonu'da Heyelan İnebolu-Doğanyurt-Cide Yolunu Kapattı

Kastamonu'da heyelan ulaşımı aksattı

24 Aralık 2025 tarihinde, Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışın ardından İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu Doğanyurt ilçesi İlyasbey köyü mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu yol ulaşıma kapandı.

Dağdan kayan toprak kütlesi denize kadar aktı. Olayın ardından bölgedeki ulaşım, yetkililer tarafından belirlenen alternatif güzergahlar üzerinden sağlanmaya başlandı.

Karayolları ekiplerinin çalışmaları aralıksız

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için aralıksız çalışma yürütüyor. Ekipler kayan toprak kütlesini temizlerken, zemin bölgesini sağlamlaştırıyor ve yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor.

KASTAMONU'DA YAĞIŞ SONRASI MEYDANA GELEN HEYELAN SEBEBİYLE ULAŞIMA KAPANAN İNEBOLU-DOĞANYURT-CİDE...

KASTAMONU'DA YAĞIŞ SONRASI MEYDANA GELEN HEYELAN SEBEBİYLE ULAŞIMA KAPANAN İNEBOLU-DOĞANYURT-CİDE KARA YOLUNDA EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.

KASTAMONU'DA YAĞIŞ SONRASI MEYDANA GELEN HEYELAN SEBEBİYLE ULAŞIMA KAPANAN İNEBOLU-DOĞANYURT-CİDE...

