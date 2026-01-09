Kastamonu'da Yüksek Rakımlarda Kar: Ilgaz, Yaralıgöz ve Geçitler Beyaza Büründü

Kastamonu'da yüksek rakımlarda kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Karadeniz Sahilindeki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri ile İnebolu ilçesini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçidi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Diğer geçit ve ilçelerde kar

İnebolu-Kastamonu karayolunun Küre mevkisinde, Ecevit ve Masruf geçitlerinde de kar yağışı başladı. Kastamonu-Ankara karayolu Ilgaz Dağı geçişi ile Pınarbaşı, Ağlı, Şenpazar ve Azdavay ilçelerinde de kar zaman zaman etkili oluyor.

Karla mücadele çalışmaları

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU'NUN YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI BAŞLADI.