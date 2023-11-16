Kayalara oyulmuş bir uygarlık; Frig Vadisi! Midas'ın altın vuruşunu göreceksiniz

Friglerin antik uygarlığına ev sahibi yapan kültürel miras alanı, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Frig Vadisidir. Frig Vadisi Kütahya, Afyon ve Eskişehir üçgeninde yer alan yaklaşık 60 hektar büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır. Gezilecek yerler arasında görülmesi gereken doğal miras alanı olarak bilinen Frig Vadisine nasıl gidilir? Frig Vadisinde gezilecek yerler nelerdir? işte detaylar

FRİG VADİSİNE NASIL GİDİLİR?

Frig Vadisine hava yoluyla gitmenin en kısa yolu afyon havalimanına varmaktır. Oradan araç kiralayarak ya da otobüsle Frig Vadisine direk gidebilirsiniz. Ihsaniye'den başlayarak Eskişehir Seyitgazi'ye kadar uzanan bir alanı kaplamaktadır. Burada üzerinde çok sayıda doğal güzellik ile karşılaşabilirsiniz. Bir günde gezmeyi bitiremeyeceğiniz Frig Vadisine en az iki gününüzü ayırabilirsiniz





FRİG VADİSİ GEZİLECEK YERLERİ

Friglerin kayalara oyarak yaptıkları evler, anıtlar, mezarlar, tapınaklar ve sarnıçlar gibi birçok eser, Frig Vadisinde gezilecek yerler arasında öne çıkmaktadır. Avdalez Kalesi en önemli yapılarından biridir. Ayazini köyünde yer alan Avdalez Kalesi Frigler tarafından kayalara oyularak Bizans döneminde kullanılmıştır. Frig Vadisinin en güzel manzarasına sahip olan kale sarnıçları ve savunma duvarları ile ünlüdür.

Vadinin en ünlü yapısı olan Milas kenti Eskişehir'e bağlıdır. Adını, Friglerin en önemli Kralı Midas'ın adından almıştır. Midas adına yapılmış devasa bir kaya anıtı ve yerleşimleri bulabilirsiniz. 17 metre yüksekliğinde olan anıt 1 6 metre genişliğindedir Öte yandan Frig alfabesi ile yazılmış birçok yazıt bulunmaktadır.

Frigler'in ilk yerleşim yeri olan Ayazini Köyü ise Bizans ve Roma döneminden kalma eserleri sahiptir. 11. yüzyılda inşa edilmiştir.

FRİG VADİSİNE NEDEN GİDİLMELİ?

tarih ve doğa tutkunlarının yakın ilgisini gören Frig Vadisi eşsiz bir tabiat deneyimi sunmaktadır. 3000 yıllık uygarlığın izlerinİ yakından izleyebilmek için Frig VadisiNE gidebilir huzur bulabilirsiniz. Öte yandan macera severler için doğa sporları da mevcuttur. Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olan Frig Vadisi İnsanın hayatı boyunca bir kere bile ziyaret etmesi gereken yerler arasında yer almaktadır