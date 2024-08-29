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Kayıp Narin Güran Soruşturmasında Yeni Gelişme: Ağabeyi İstanbul'a Gönderildi ve...

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınan ağabeyi Enes İstanbul’a sevk edildi. Detaylar haberimizde

Yayın Tarihi: 29.08.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:18
Kayıp Narin Güran Soruşturmasında Yeni Gelişme: Ağabeyi İstanbul'a Gönderildi ve...

KAYIP NARİN GÜRAN SORUŞTURMASINDA KRİTİK GELİŞME: AĞABEYİ İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde bir hafta önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın bulunması için başlatılan soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, küçük kızın ağabeyi Enes Güran (18) gözaltına alındı. Enes’in kolunda bulunan ısırık izinin Narin'e ait olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi.

Kayıp Narin Güran Soruşturmasında Yeni Gelişme: Ağabeyi İstanbul'a Gönderildi ve...

AĞABEYİNİN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ DİKKAT ÇEKTİ

Narin’in kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmaları ve soruşturmada, ağabeyi Enes Güran’ın kolunda bulunan ısırık izi dikkat çekti. Bu iz sebebiyle gözaltına alınan Enes’ten DNA örnekleri alındı. Örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelenecek. Yapılacak incelemenin ardından, bu ısırık izinin Narin’e ait olup olmadığı belirlenecek.

AMCA AÇIKLAMA YAPTI: "AİLEDE ZARAR VEREN KİMSE YOK"

Narin’in amcası, yaşanan bu gelişmeler sonrasında aile içinde kimsenin çocuğa zarar verebileceğine inanmadığını belirtti. Açıklamasında, “Enes kendi kendini ısırıyor, sinirden kendine zarar veriyor. Ailemiz içinde çocuğa zarar verebilecek kimse yok,” dedi. Ayrıca, köyde yaşayan kişilerin de tanıdık ve güvenilir insanlar olduğunu ifade etti.

Amca, Narin’in kaçırılmış olabileceğini düşündüğünü belirterek, şu ana kadar kesin bir sonuç alınamadığı için bilgi paylaşmakta zorlandıklarını ifade etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Narin Güran’ın kaybolmasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, Diyarbakır’da yapılan arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yerel halk, güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri küçük kızın bulunması için seferber olmuş durumda. Özellikle, Narin’in kaybolduğu Tavşantepe Mahallesi ve çevresinde geniş çaplı arama çalışmaları yapılıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK DESTEK KAMPANYASI BAŞLATILDI

Narin’in kaybolmasının ardından, sosyal medya üzerinden büyük bir destek kampanyası başlatıldı. Kullanıcılar, küçük kızın bir an önce bulunabilmesi için çeşitli platformlarda çağrılar yapıyor ve bilgi paylaşımı yapıyor. Yapılan çağrılar ve kampanyalar, toplumun tüm kesimlerinden büyük destek görüyor. Yetkililer, halktan gelen her türlü bilgiyi titizlikle değerlendiriyor.

KÜÇÜK KIZIN BULUNMASI İÇİN UMUTLAR SÜRÜYOR

Arama çalışmalarında, elde edilen her türlü bilgi ve ipucu büyük bir dikkatle inceleniyor. Aile ve yetkililer, Narin’in sağ salim bulunması için umutlarını koruyor. Arama ekiplerinin yanı sıra, bölgede yaşayan vatandaşlar da Narin’in bulunabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NDA DNA TESTİ YAPILACAK

Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ile ilgili yapılacak DNA testinin sonuçları, soruşturmanın seyrini değiştirebilir. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak test sonuçları beklenirken, bu izlerin Narin’e ait olup olmadığı kesinlik kazanacak. Eğer sonuçlar pozitif çıkarsa, Enes hakkında daha ciddi adımlar atılabileceği belirtiliyor.

SON GELİŞMELER VE NARİN'İN AKIBETİ

Narin Güran’ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürerken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmaların sonucu merakla bekleniyor. Aile, yerel halk ve yetkililer, Narin’in bulunması için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Şu ana kadar elde edilen veriler ve bulgular, küçük kızın akıbeti hakkında net bir bilgi vermemekle birlikte, soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.

TOPLUMUN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Toplumun desteği ve arama çalışmalarının devam etmesi, küçük Narin’in sağ salim bulunması umudunu canlı tutuyor. Yetkililer, halktan gelen bilgilerin önemine vurgu yaparak, Narin’i gören ya da nerede olduğunu bilenlerin vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyor.


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