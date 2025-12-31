Kaymakam Başkapan Günlüce'de Okul, Sağlık Ocağı ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Günlüce köyünü ziyaret etti.

Okul Ziyareti

Kaymakam Başkapan, köy muhtarı Adem İnan ve beraberindeki heyet ile birlikte Günlüce Şehit Adem Çağlayan İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulda öğrencilerin derslerine katılan Başkapan, öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.

Sağlık Ocağı ve Hane Ziyaretleri

Kaymakam Başkapan daha sonra köyde bulunan sağlık ocağını ziyaret ederek yürütülen sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Program kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirildi; köyde yaşayan şehit aileleri ziyaret edilerek hal ve hatırları soruldu. Ardından köy mezarlığında bulunan şehit kabirleri ziyaret edilip Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Eşlik Eden Yetkililer

Ziyaretlere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsa Çobankaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, İlçe Toplum Sağlığı Başkanı Fethiye Güven, İlçe Özel İdare Müdürü Adem Tuncel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Tansoy ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Metin Koç eşlik etti.

EMET KAYMAKAMI BAŞKAPAN’DAN GÜNLÜCE KÖYÜNE ZİYARET