Kayseri'de Geç Roma-Erken Bizans Mozaikleri İçin Kazı Çalışmaları Başladı

Kayseri'nin Tarihi Mozaikleri Ortaya Çıkıyor

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıda bu yılki kazı çalışmalarına başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi'nin işbirliğiyle yapılan kazılar, Örenşehir Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor ve 12 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor.

İlerleyen Çalışmalar ve Hedefler

Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız, alanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu yılki kazı çalışmalarının başladığını duyurdu. 2021'den beri süren kazı faaliyetlerini etkileyen mekanların kamulaştırılması ile kazıyı hızlandırmayı amaçladıklarını ifade eden Yıldız, kalan alanların kazısını tamamlayarak ziyaretçilere açmayı hedeflediklerini vurguladı. Bu yıl şu ana kadar 32 mekanda kazı yapıldığını belirtti.

Yeni Keşifler ve Mozaik Zeminler

Kazının bilimsel danışmanı olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Dr. Can Erpek, Örenşehir Roma villasının en erken döneminin 3. yüzyıla tarihlendirildiğini açıkladı. Villanın 3 bin metrekarelik bir alana yayıldığını söyleyen Erpek, yaptıkları çalışmalarda şu ana kadar 600 metrekarelik mozaik zeminle karşılaştıklarını belirtti.

Mozaikler ve Yazıtlar

Erpek, buldukları mozaiklerin genel olarak geometrik motiflerden oluştuğunu ifade etti. Ayrıca 4 adet yazıt bulunduğunu ve bunlardan birinin Latince, 3'ünün ise Yunanca olduğunu kaydetti. İki yazıtta ise Hyakinthos isminin yer aldığını belirten Erpek, bu kişinin yapıyı inşa ettirdiğini ve bu unvanla birlikte bölgedeki önemli imparatorluk idarecilerinden biri olduğu düşüncesini açıkladı. Bu yılki amaçlarının yapının doğu bölümünü açığa çıkartmak olduğunu söyleyen Erpek, kazılan alanlarda yeni mozaik zeminlerle de karşılaştıklarını ve açılma sürecinin yoğun şekilde devam edeceğini ekledi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıyı ortaya çıkarma çalışmalarında bu yılki kazılara başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi işbirliğiyle Örenşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen kazılara 12 kişilik ekip katılıyor.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıyı ortaya çıkarma çalışmalarında bu yılki kazılara başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi işbirliğiyle Örenşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen kazılara 12 kişilik ekip katılıyor.