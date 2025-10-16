Kayseri'de Halk Ozanları Kültür Evi Açıldı

Kayseri'de Mimarsinan Parkı'nda açılan Halk Ozanları Kültür Evi, şiir ve müzik dinletileriyle halk ozanlarının eserlerini sergileyecek.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 20:48
Mimarsinan Parkı'nda kültür hayatına yeni bir merkez

Kayseri'de Halk Ozanları Kültür Evinin açılışı gerçekleştirildi. Mekan, halk ozanlarının eserlerini sergileyecek ve şiir ile müzik dinletileri eşliğinde çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Açılış Mimarsinan Parkı'nda yapıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, açılan mekanın Kayseri'nin kültür hayatına katkı sağlayacağını belirtti. Çiçek, halk ozanlarının kültür evinde çeşitli programlarla vatandaşlarla buluşacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise halk ozanlarının sesinin devam etmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Aşık Gulfani açılışa destek veren herkese teşekkür etti.

Açılışa katılan halk ozanları daha sonra eserlerini seslendirdi.

