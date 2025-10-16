Kayseri'de Halk Ozanları Kültür Evi Açıldı

Mimarsinan Parkı'nda kültür hayatına yeni bir merkez

Kayseri'de Halk Ozanları Kültür Evinin açılışı gerçekleştirildi. Mekan, halk ozanlarının eserlerini sergileyecek ve şiir ile müzik dinletileri eşliğinde çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Açılış Mimarsinan Parkı'nda yapıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, açılan mekanın Kayseri'nin kültür hayatına katkı sağlayacağını belirtti. Çiçek, halk ozanlarının kültür evinde çeşitli programlarla vatandaşlarla buluşacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise halk ozanlarının sesinin devam etmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Aşık Gulfani açılışa destek veren herkese teşekkür etti.

Açılışa katılan halk ozanları daha sonra eserlerini seslendirdi.

Kayseri'de Halk Ozanları Kültür Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Halk ozanlarının eserlerini sergileyecek, şiir ve müzik dinletileri ile kültürel etkinlikler düzenlenecek evin açılışı Mimarsinan Parkı'nda yapıldı.