Kayseri'de Uçurtma Kurtarma Operasyonu: KCETAŞ Ekipleri Çocukların Yanında

Kayseri'de Uçurtma Kurtarma Operasyonu

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) ekipleri, Sarız ilçesi Kuşçu Mahallesi'nde çocukların elektrik tellerine takılan uçurtmalarını kurtardı.

Güneşli Havadaki Yardım

KCETAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, elektrik arıza, aydınlatma ve bakım çalışmaları sırasında ekiplerin, çocukların uçurtmalarına yönelik yardıma ihtiyacı olduğunu fark ettikleri belirtildi. Güneşli havada bulunan çocuklar, tellere takılan uçurtmalarını kurtarmaları için ekiplerden destek aldılar.

Yapılan çalışma ile uçurtmalar, ekipler tarafından dikkatlice aşağı indirilerek çocuklara teslim edildi. Ekiplerin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Elektrik arıza, aydınlatma ve bakım çalışmalarımız esnasında güneşli havayı fırsat bilen çocuklarımızın tellere takılan uçurtmalarını indirmelerine yardımcı olduk."

Güvenlik Uyarısı

KCETAŞ, çocukların uçurtma uçururken özellikle havai hatlardan uzak alanları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı. "Herhangi bir tehlike oluşmaması adına uçurtma uçururken dikkatli olunmalıdır," şeklinde uyarıda bulunuldu.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) ekipleri, çocukların elektrik tellerine takılan uçurtmalarını kurtardı.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) ekipleri, çocukların elektrik tellerine takılan uçurtmalarını kurtardı.