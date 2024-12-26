Kayseri'de Yükümlülerden Oluşan Mehter Takımı Konser Verdi

Kayseri'de Mehter Takımı Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde bir araya gelen 26 yükümlüden oluşan mehter takımı, Mimarsinan Parkı'nda muhteşem bir konser verdi. Bu etkinlik, Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen bir projenin parçası olarak düzenlendi.

Projenin Amacı ve Katılımcılar

Konser, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün hibe desteğiyle gerçekleştirilen "Ruhun Sesi Mehter ile Yeniden Diriliş Projesi" kapsamında 2,5 ay önce kurulan mehter takımının bir etkinliği. Mehter takımında, müziğe ve enstrümanlara yatkın, amatör olarak çalabilen 26 gönüllü yükümlü yer alıyor.

İlk Performans ve Gelecek Hedefler

Mehter takımı, ilk kez 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Bu konsere ilgi büyük olurken, vatandaşlar etkinliği cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmediler.

Bu tür etkinliklerin, yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması noktasında büyük bir katkı sağladığı belirtiliyor.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde 26 yükümlüden oluşturulan mehter takımı, parkta konser verdi.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde 26 yükümlüden oluşturulan mehter takımı, parkta konser verdi.