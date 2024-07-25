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Kayseri Dragon Festivali: Eğlence Dolu İki Gün

Kayseri'de 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dragon Festivali, rekabet ve eğlencenin buluşma noktası olacak.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:29
Kayseri Dragon Festivali: Eğlence Dolu İki Gün

Kayseri'nde Dragon Festivali Coşkusu

Kayseri, bu yaz eğlencenin adresi olmaya hazırlanıyor. Yamula Barajı gölünde, Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest iş birliğiyle 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Dragon Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Eşsiz Etkinlikler ve Rekabet

Festival, Türkiye'nin önde gelen kurumlarından gelen takımların katılımıyla gerçekleşecek. Yarışmaların yanı sıra, DJ performansları, sahne şovları ve çeşitli etkinlikler katılımcıları bekliyor.

Belediye Başkanı'ndan Davet

Festivalle ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, etkinliğin Kuşçu Marina'da gerçekleşeceğini belirterek, tüm vatandaşları festivale davet etti. Çolakbayrakdar, "Kayseri'den yoğun talep oldu ve kurumlar birden fazla takım oluşturdu. Zengin bir program hazırladık. Festival, 7'den 70'e herkese hitap edecek birçok etkinlikle dolu olacak," dedi.

Unutulmaz Anlar Sizi Bekliyor!

Festivalde dragon bot yarışması, dans yarışmaları, ritim grupları, kostüm yarışmaları gibi çeşitli etkinliklerin yanı sıra alışveriş stantları da yer alacak. Çolakbayrakdar, "Kuşçu Marina’da unutulmaz iki gün geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı festivale davet ediyoruz," diye ekledi. Yaklaşık 50 bin kişinin katılması beklenen etkinlik, Kayseri'yi uluslararası arenada temsil edecek önemli bir organizasyon olacak.

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