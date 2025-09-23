Kayseri İncesu'da Geç Roma-Erken Bizans Mozaiğinde Çocuk ve Yetişkin Mezarları

Kayseri İncesu'da Geç Roma-Erken Bizans Mozaiğinde Çocuk ve Yetişkin Mezarı Bulundu

Kayseri'nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde yürütülen kazılarda, Geç Roma-Erken Bizans dönemine tarihlenen mozaikli yapıda hem çocuk hem de yetişkin mezarına rastlandı. Kazılarda ortaya çıkan veriler, yapının 3. ve 4. yüzyıllara tarihlenebileceğini gösteriyor.

Kazı çalışmaları ve bulgular

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalara 12 kişilik ekip katılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç incelemelerin ardından, alanda gün yüzüne çıkmaya başlayan nitelikli mozaiklere dikkat çekti.

Büyükkılıç, mozaiklerin niteliğine işaret ederek, 'Burada yapılan çalışmalarda, sanki bugün yapılmış gibi gerçekten çok kaliteli, nitelikli mozaikler ortaya çıktı' dedi. Toplamda 600 metrekarelik mozaik zemini tespit ettiklerini ve kazıların yürütüldüğü alanın yaklaşık 3 dönüm olduğunu belirtti.

Yazıtlar ve kimliklendirme

Kazı Başkanı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek, yapıda yapılan incelemelerde 'Hyakinthos' isminin saptandığını ve alanda dört yazıt bulunduğunu aktardı. Erpek, bu yazıtlardan birinin Latince, üçünün ise Yunanca olduğunu kaydederek, villayı inşa ettiren kişinin önünde dönemin önemli unvanlarından birinin geçtiğini söyledi.

Bu bulgular doğrultusunda, yapıdaki kişiyi 'Hyakinthos' olarak tespit ettiklerini ve bu unvanın Roma-Bizans dünyasında üst düzey yöneticilere verilen bir nitelik taşıdığını vurguladı.

Koruma ve ziyaret planı

Başkan Büyükkılıç, mozaik alanının üzerinin örtülmesi yönünde projelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile hızlandırılacağını belirtti. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise mozaiklerin önemli bir kültür hazinesi olduğunu, örtme sistemi kurulduktan sonra mozaiklerin ziyarete açılacağını söyledi.

Kazı çalışmalarında, yapının plan şemasının iki avlulu olduğunun da tespit edildiği, koridorlarda yeni mozaiklerle karşılaşıldığı bildirildi. Çalışmalar 2021 yılından beri devam ediyor ve bu yıl kazılar yapının güney ve doğu kesimlerinde yoğunlaştırıldı.

Takip ve katılımcılar

Arkeolojik kazıları İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mustafa Türkmen ile çeşitli daire başkanları da yerinde izledi.

Özetle, İncesu'daki mozaikli yapı hem büyüklüğü ve niteliğiyle hem de üzerinde bulunan yazıtlar ve mezar buluntularıyla bölgenin önemli bir arkeolojik ve kültürel miras kaynağı olarak öne çıkıyor.

